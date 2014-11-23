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۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۷

نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 فردا برگزار می شود

نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 فردا برگزار می شود

نشست وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده در وین روز 24 نوامبر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفت: قرار است نشست تمامی وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده هسته ای در وین در روز دوشنبه برگزار شود.

مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در حال حاضر در وین اتریش در جریان است.

کد مطلب 2427407

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