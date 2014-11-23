نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفت: قرار است نشست تمامی وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده هسته ای در وین در روز دوشنبه برگزار شود.
مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در حال حاضر در وین اتریش در جریان است.
نشست وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده در وین روز 24 نوامبر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفت: قرار است نشست تمامی وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده هسته ای در وین در روز دوشنبه برگزار شود.
مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در حال حاضر در وین اتریش در جریان است.