نشست وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفت: قرار است نشست تمامی وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده هسته ای در وین در روز دوشنبه برگزار شود.

مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در حال حاضر در وین اتریش در جریان است.