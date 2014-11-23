فضاهای آموزشی اردبیل نیازمند شاداب سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: زیباسازی و تجهیز مناسب و شاد محیط های آموزشی و تامین نیازهای عاطفی، روحی دانش آموزان می تواند به تربیت نسلی شاد و مسوولیت پذیر برای آینده کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه فضاهای آموزشی ما نیازمند محیط شاد و مفرح است، تاکید کرد که این مهم بی شک در تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیرگذار خواهد بود.

رییس شورای آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش و تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز برای استقرار پایه سوم متوسطه دور اول (پایه نهم) با تمهید مقدمات لازم ادامه داد: لازم است موضوع ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز برای این موضوع تا حصول نتایج مورد نظر پیگیری شود.

وی در عین حال تصریح کرد: تامین و رفع کمبود فضاهای آموزشی نیازمند همکاری و مشارکت خیرین مدرسه ساز استان است.

خدابخش در مورد اردوگاه مقدس اردبیلی و تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز آن متذکر شد: برای رفع مشکلات باید از اعتبارات ملی و استانی استفاده شود که در این راستا لازم است تفاهم نامه استانی تنظیم و به وزارت متبوعه ارسال شود.

وی بر مشکل فضای آموزشی و خوابگاهی پردیس های علامه طباطبایی و بنت الهدی صدر اردبیل اشاره کرد و بر رفع مشکلات و حل موضوع با تشکیل جلسه استانی و ارایه تصمیمات اتخاذ شده به مسئولان کشوری تاکید کرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر پیگیری مسائل و مشکلات پردیس های فرهنگیان از طریق مسئولان اجرایی کشور تاکید کرد و گفت که در این خصوص با وزیر آموزش و پرورش جلسه ای را برگزار می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با اشاره به هفته بسیج ابراز امیدواری کرد که اندیشه بسیجی مورد نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در تمامی امورات زندگی ساری و جاری باشد.