۲۴۹ مخترع جذب خانه نخبگان استان همدان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی آژده عصر یک شنبه در نشست نخبگان، مخترعان و اساتید بسیجی همدان با بیان اینکه مجموعه خانه نخبگاه بسیج با افزون بر ۱۲ کارگروه و ۱۵۰عضو هیئت علمی فعالیت خود را آغاز کرد، اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون ۲۴۹ مخترع جدید جذب خانه نخبگان استان همدان شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ طرح ملی و استانی در سال گذشته مورد حمایت قرار گرفت، بیان کرد: امسال در نیمه نخست ۱۲۴ طرح ملی و استانی دریافت شد که ۳۱ طرح در روند داوری مورد پذیرش قرار گرفت و ۳۰ طرح مشروط شد.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه انصار الحسین استان همدان با بیان اینکه سال گذشته ۲۲ طرح تجاری سازی شد، ابراز داشت: مبلغ تخصیصی طرح های تجاری سازی شده در سال گذشته ۳۳۰ میلیون تومان از عقود اسلامی، ۲۵۰ میلیون تومان از قرض الحسنه و ۲۰ میلیون تومان بلاعوض بوده است.

آژده با بیان اینکه امسال ۱۶ طرح در استان همدان تجاری سازی شده است، بیان کرد: مبلغ تخصیصی طرح های تجاری سازی شده در سالجاری ۱۸۰ میلیون تومان از محل عقود اسلامی واگذار شده، ۷۵ میلیون تومان در حال واگذاری، ۲۰ میلیون تومان قرض الحسنه و ۱۰ میلیون تومان بلاعوض است.

وی با بیان اینکه تعداد پژوهشگران ۴۵ نفر و تعداد پرسشگران توانمند ۱۷۰ نفر است، اظهار داشت: ۱۴ حلقه علمی پژوهشی با میانگین ۱۰ پرسشگر و پژوهشگر در استان همدان وجود دارد.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه انصار الحسین استان همدان با بیان اینکه ۱۸ شرکت دانش بنیان با میانیگن هفت نفر و چهار شرکت دفاعی با میانگین پنج نفر در استان همدان فعالیت می کند، عنوان کرد: میزان اشتغالزایی طرح ها در سال گذشته و امسال ۲۳۸ نفر از ۳۸ طرح ملی و استانی بوده است.

علی آژده به طرح هایی که در عرصه علم انسانی انجام شده اشاره کرد و اظهار داشت: در عرصه بسیج پنج طرح و در عرصه خارج از بسیج ۱۰ طرح ارائه شده است.

وی با بیان اینکه شش طرح در عرصه اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، عنوان کرد: ۱۱ طرح خارج از بسیج در عرصه های فرهنگی و اجتماعی انجام شده است.