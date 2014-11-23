باید با اختلاف پرسپولیس را می بردیم/ داور تحت تاثیر نامه قبل از بازی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از شکست یک بر 2 تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: به فوتبال تبریک می گویم و به پرسپولیس و هوادارانش. بازی خوبی بود. ما همانطور که به بچه ها توصیه کرده بودیم گل خوردیم که این هم جزیی از فوتبال است. ما هم می توانستیم برنده این بازی باشیم. موقعیت های زیادی داشتیم و کرنر های زیادی هم داشتیم.

وی افزود: وقتی جلو افتادیم بازیکنانم کم تجربگی کردند. ما می توانستیم با اختلاف پرسپولیس را ببریم.

قلعه نویی ادامه داد: فکر می کنم داور می توانست عملکرد بهتری داشته باشد. جهانبازی تحت تاثیر نامه ای قرار گرفت که قبل از بازی نوشته بودند. محسن بنگر باید اخراج می شد. داوری روی این بازی تاثیر داشت. هم پنالتی ما را نگرفتند و هم بنگر باید اخراج می شد. نمی دانم چرا داوران نسبت به ما این مدلی شدند.

سرمربی استقلال در پاسخ به این پرسش که فکر می کردید برابر این پرسپولیس شکست بخورید گفت: ما 10 موقعیت داشتیم که یک بار به گل رسیدیم اما آنها سه موقعیت داشتند که دوتای آن را به گل تبدیل کردند. من اصلا به دنبال رکورد نیستم.

وی افزود: تیمی که دارد خوب بازی می کند نیاز به عوض کردن نقشه و تاکتیکش ندارد و نیاز نبود از پلان دوم استفاده کنیم. ما تا دقیقه 70 چند موقعیت داشتیم. تا قبل از اینکه گل بخوریم بازی در اختیار ما بود.

امیر قلعه نویی در مورد اینکه چرا تیمش بازی یک بر صفر برده را باخت گفت: ما قصد داشتیم یعقوب کریمی را به میدان بفرستیم که گل را خوردیم. ما بین دو نیمه به بازیکنان گفتم فکر کنید یک بر صفر عقب هستید و باید جبران کنید. ما تا قبل از خوردن گل تیم برتر میدان بودیم اما روی اتفاقات فوتبال باختیم. گل دوم را هم روی اشتباه بازیکنان خوردیم. تعجب من از آقای جهانبازی است که چرا بنگر را اخراج نکرد. نمی گویم که باید عالیشاه را اخراج می کرد اما چرا به فخرالدینی کارت زرد داد. ایشان در بازی با سایپا هم خیلی راحت علیه ما قضاوت کرد. نامه ای که داده بودند جهانبازی را تحت تاثیر قراردادند. شرایطی هست که اینگونه برای ما رقم می خورد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد شروع خوب این تیم در ابتدای فصل و نتایجی که در هفته های اخیر کسب کرده است گفت: واقعیت فوتبال در زمین مشخص می شود. هنوز که ما 15 بازی در لیگ انجام داده ایم و دو بازی در جام حذفی، ترکیب اصلی را در اختیار نداشته ایم. اگر امروز قاضی و کرار و کریمیان را داشتیم می توانستیم تغییراتی را ایجاد کنیم. بازی با تراکتورسازی و پرسپولیس برای ما خیلی خوب بود. الان با اطمینان می گویم که استقلال خیلی راحت قهرمان می شود. البته به شرط اینکه اشتباهات داوری هم دست از سر ما بردارد. ما هر دو جام را جدی می رویم و قطعا شما در پایان فصل به حرف من خواهید رسید.

امیر قلعه نویی با تاکید بر اینکه فوتبال جای انتقام نیست گفت: ما به فکر انتقام از پرسپولیس در دیدار جام حذفی نیستم. فوتبال جای زیبایی هاست و ما قطعا در بازیهای آینده به فکر پیروزی هستیم و از حالا به فکر بازیهای بعدی لیگ هستیم.

وی در مورد اهدافش در این دیدار گفت: هدف اول ما این بود که گل نخوریم و هدف دوم ما هم این بود که از نقاط ضعف حریف استفاده کنیم و به گل برسیم.

سرمربی استقلال در مورد عملکرد محسن فروزان گفت: محسن روی هیچکدام از این گل ها مقصر نبود. سه تا توپ امد که دوتای آن وارد دروازه شد. امیدوارم این بدشانسی ها دست از سر ما بردارد.

قلعه نویی در مورد اینکه آیا از سوی هیات مدیره اولتیماتومی دریافت کردید گفت: فعلا که نیم ساعت است بازی تمام شده و من اولتیماتومی دریافت نکرده ام.