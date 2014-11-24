واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده یاسوج - اقلید 30 زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پوران فرد در جمع خبرنگاران افزود: این حادثه در ساعت 21و 30 دقیقه یکشنبه شب در کیلومتر 10 محور یاسوج به اقلید در تقاطع روستای چشمه چنار روی داد.

وی بیان کرد: در پی حادثه واژگونی این اتوبوس مسافربری بلافاصله تمامی آمبولانس های پایگاه های شهری و جاده ای شهرستان بویراحمد و همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

پوران فرد اظهار داشت: در این حادثه، 30 نفر از مسافران مصدوم شده اند که پس از اقدامات اولیه توسط تکنسین های اورژانس، به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انتقال یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز علت این حادثه مشخص نیست اما کارشناسان احتمال می دهند که لغزندگی جاده و عدم توانایی راننده در کنترل اتوبوس منجر به این حادثه شده است.