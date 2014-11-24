تربیت نادرست دینی برخی جوانان کشورهای اسلامی را به افراط کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جوادی شامگاه یکشنبه در نشست کمیسیون تبارشناسی کنگره جهانی جریانهای تکفیری و افراطی از نگاه علمای اسلام، در سخنانی اظهار داشت: همه ما در قبال دین اسلام مسئولیتهایی بر عهده داریم و امروز باید نگاه کنیم که چرا وضعیت جهان اسلام به اینجا رسیده است.
استاد حوزه و دانشگاه، گفت: متاسفانه جامعه نگری ما نسبت به دین اسلام دچار مشکل شده است و اگر مجموعه روایات و آیات را با دقت مورد تحلیل قرار میدادیم امروز جهان اسلام چنین شرایطی نداشت.
وی با اشاره به یکی از علل ایجاد تفکرات انحرافی و افراطی از دین بیان داشت: در برخی کشورهای اسلامی، عدهای از غیر مسلمانان وارد شدند و حکومت را در دست گرفتند و پایتختهای این کشورهای اسلامی را به فساد و تباهی کشاندند، در چنین شرایطی جوانان کشورهای اسلامی میخواستند در برابر این وضعیت واکنشی از خود نشان دهند که متأسفانه برای این نیروها تربیت درستی وجود نداشت و به همین دلیل برخی تفکرات و برداشتهای نادرست و غلط از دین توسط آنها صورت گرفت.
جوادی ابراز داشت: دین اسلام توأم با رحمت و مودت است و قرآن کریم نیز ما را به روابط احسن با اهل کتاب توصیه کرده است و در جایی دیگر فرموده که سایرین را به اخلاق نیکو و مهربانی به دین دعوت کنید اما امروز مشاهده میکنیم گروههای تکفیری با پرچم و به نام اسلام مرتکب فجیع ترین جنایات علیه مسلمین و دیگر ادیان میشوند که همین اقدامات موجب خدشه دار شدن چهره اسلام شده است.