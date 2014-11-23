به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال باشگاهی آلمان یکشنبه شب با برگزاری دو مسابقه به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم قعر جدولی اشتوتگارت در زمین خود برابر آگزوبورگ با یک گل شکست خورد. پائول ورهاق در دقیقه 72 زننده تنها گل این بازی بود. اشتوتگارت از دقیقه 27 با اخراج دانیل آشوب 10 نفره به کار خود ادامه داد. این تیم با 9 امتیاز قعرنشین بوندس لیگا است. آگزبورگ هم با این برد 18 امتیازی شد و در مکان ششم جدول ایستاد.

اما تیم وردربرمن که در زمین هامبورگ به میدان رفته بود با دو گل نتیجه را واگذار کرد. برمن 84 دقیقه برابر حملات حریف مقاومت کرد اما سرانجام در این دقیقه آرتیمس رودنوس دروازه وردربرمن را گشود. در دقیقه 90 هم بازیکن برمن با گل به خودی فاصله را دو برابر کرد. وردربرمن با این شکست 10 امتیاز باقی ماند و در رده هفدهم جدول هجده تیمی بوندس لیگا قرار گرفت. هامبورگ هم با 12 امتیاز در مکان پانزدهم ایستاد.