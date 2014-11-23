تساوی میلان و اینتر در دربی دلامادونینا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال میلان و اینتر از ساعت 23:15 یکشنبه شب دربی این شهر موسوم به دلامادونینا را در ورزشگاه سن سیرو برگزار کردند که این بازی در پایان 90 دقیقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

نیمه نخست این بازی با برتری میلان همراه بود. جرمی منز در دقیقه 23 تنها گل این نیمه را به سود میلان به ثمر رساند. در نیمه دوم اینتر شروع بهتری داشت و در دقیقه 61 جوئل ابی کار را به تساوی کشاند. هر دو تیم یک بار هم تیر دروازه حریف را به لرزه در آوردند.

تیم میلان با این تساوی 18 امتیازی شد و در رده هفتم جدول ایستاد. اینتر هم با 17 امتیاز تیم نهم جدول رده‌بندی سری آ است.