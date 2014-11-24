راهنمایی و رانندگی با استفاده از ظرفیت هیئت موتورسواری آمار تلفات رانندگی همدان را کاهش دهد

محمدامین روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به استقبال نوجوانان و جوانان همدانی از رشته موتورسواری و اتومبیلرانی اظهار داشت: این رشته در دنیا یکی از محبوب ترین و جذاب ترین رشته ها برای نوجوانان و جوانان است.

وی افزود: در این سنین نوجوانان و جوانان دارای هیجان و انگیزه بالایی هستند که سعی دارند هیجانات خود را تخلیه کنند که ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی یکی از پر هیجان ترین ورزش ها است و به همین علت جوانان زیادی رو به این رشته آورده تا هیجانات خود را تخلیه کنند.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان با بیان اینکه بسیار مهم است که مسئولین برای این امر برنامه ریزی کنند، اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت های مناسب و فرهنگ سازی می توان مسیر مناسبی را برای تخلیه هیجانات جوانان فراهم کرد.

روحی عنوان کرد: یکی از اهداف مهم هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی علاوه بر تلاش در ورزش قهرمانی ایجاد فرهنگ سازی در زمینه رانندگی مناسب است.

وی با بیان اینکه فرهنگ رانندگی اصل فراموش شده ای است، بیان کرد: باید جوانان را به مسیری درست هدایت و فرهنگ سازی کرد که خیابان ها و مسیرهای شهری که مردم در آن تردد دارند جای حرکات نمایشی و سرعت غیر مجاز نیست.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان یادآور شد: هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی هدفش این است که علاقه مندان به رشته موتورسواری و اتومبیلرانی را جذب و به سمت پیست هدایت کند و فرهنگ درست رانندگی را به جوانان آموزش دهد.

روحی گفت: اداره کل ورزش و جوانان همدان در حد توان خود از این رشته حمایت کرده و این اداره به تنهایی توان کارهای عمرانی و زیرساختی را ندارد.

وی عنوان کرد: همانند سایر استان ها که شهرداری و شورای شهر برای ساخت پیست مناسب به هیئت ها کمک کرده است که هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان نیز نیازمند حمایت شهرداری و شورای شهر همچنین سایر ارگان ها است.