۳ میزبانی کشوری در ملایر برگزار شده است/ مشکلات ورزش سامن بررسی شد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری چند میزبانی کشوری اعم از مسابقات قهرمانی کشوری در رشته کاراته، فوتسال و ووشو در ملایر برگزار شده که نشان از پیشرفت قابل ملاحظه ورزش ملایر از نظر رشد زیرساخت‌ های ورزشی و پرورش قهرمانان دارد.

وی افزود: اکثر هیئت های ورزشی ملایر از برترین هیئت های ورزشی استان همدان هستند و ورزشکاران این شهرستان در مسابقات استانی عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش می گذارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه بیش از هشت هزار بیمه شده ورزشی در ملایر فعالیت می کنند، گفت: در حال حاضر ۴۱ هیئت ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان در ملایر فعالیت می کنند.

رضایی عنوان کرد: اداره ورزش و جوانان ملایر سعی کرده تا روسای هیئت های ورزشی ملایر را از افراد توانمند و صاحب نام استفاده کند تا شاهد رشد بیشتر هیئت های ورزشی در شهرستان باشیم.

وی با اشاره به بازدید از شهر سامن بیان کرد: بیش از ۱۰ رئیس هیئت ورزشی شهرستان ملایر برای بررسی ورزش شهر سامن و رفع مشکلات و موانع ورزشی آنها به سامن سفر کردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: خوشبختانه بررسی های دقیقی صورت گرفت و سفر مناسبی بود و برنامه ریزی های لازم در راستای حل مشکلات ورزش این شهر انجام شد.

رضایی با اشاره به ورزش بانوان در ملایر گفت: در بسیاری از موارد شاهد هستیم که بانوان ملایری یک قدم جلوتر از آقایان هستند و فعالیت خوبی دارند که این نشان از توجه هیئت های ورزشی به بانوان و عدم محدودیت آنها و همچنین استقبال خوب بانوان ملایری از ورزش است.

وی عنوان کرد: همچنین چندی پیش شاهد بودیم که بانوان قایقران ملایری در مسابقات کشوری درخشیدند و بانوان کبدی کار ملایر در مسابقات قهرمانی کشور جوانان در استان مرکزی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده و به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند. ​