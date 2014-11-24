عظمت قیام پنجم آذر گرگان به خوبی دیده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، "صفرعلی پایین محلی" شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی حماسه روز پنجم آذر گرگان که در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گرگان برگزار شد با بیان اینکه مردم گرگان هنوز از واقعه روز پنج آذر بی خبر هستند اظهار کرد: اصحاب رسانه هر اندازه که به معرفی حماسه مردم در این روز بپزدازند، جوابگو نیست.

پایین محلی افزود: در سال های گذشته تلاش های خوبی در راستای معرفی حماسه روز پنجم آذر شکل گرفت و باید تلاش کنیم امسال نیز این کار ادامه یابد.

وی با اعلام اینکه ماهیت تاریخی گرگان با پنج آذر شناخته می شود اظهار کرد: عظمت قیام مردم گرگان به اندازه سایر شهرها نظیر قم، تبریز و مشهد دیده نشده و در این مدت 36 ساله حتی یکبار هم موفق نشده ایم به دیدار مقام معظم رهبری برویم.

وی با بیان اینکه ماهیت گرگان در روز 20 شهریور تعریف نشده است افزود: برخلاف روز پنج آذر، در روز 20 شهریور تنها نام "استراباد" به "گرگان" تغییر کرد و اتفاق خاصی صورت نگرفت.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان خاطرنشان کرد: ما باید این روز را به عنوان روز ملی گرگان نامگذاری کنیم زیرا شهدا تنها به شهر گرگان اختصاص ندارند و به همه کشور مربوط می شوند.