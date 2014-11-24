حوادث طبیعی گلستان را تهدید می کند/ آموزش همگانی نیاز اصلی استان در مقابله با بحران

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع سیل های متعدد، آتش سوزی های گسترده و همچنین زمین لرزه با ریشترهای مختلف در شهرهای استان، گلستان را به یکی از استان های حادثه خیر تبدیل کرده است و این حادثه خیزی الزاماتی را هم برای استان ایجاد کرده است. آموزش های همگانی و همچنین شناسایی آسیب ها از موارد ضروری در برخورد با حوادث است.

بهزاد شهرابی، کارشناس مدیریت بحران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدیریت بحران یکی از سرفصل های مهم و گسترده علم مدیریت است. در جوامع مختلف بحث اصلی بلایای طبیعی است و بحران در این زمینه به طور کلی فرآیندهایی است که تعادل سیستمی ما را بر هم می زند و خسارت های ناگواری را ایجاد می کند.

وی بیان کرد: در دنیا دو رویکرد برای مقابله با بحران وجود دارد که شامل ایستا و استاتیک است. آنچه که باعث بهبود در این بخش شده سرعت امداد رسانی، پیشگیری و مشارکت است.

وی در ادامه افزود: در برخی کشورها اقداماتی مانند شبیه سازی قبل از حادثه و همچنین آموزش هایی وجود دارد که توانسته میزان خسارت ها را تا 70 درصد کاهش دهد.

170 نوع مدل شبیه سازی در ژاپن برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها وجود دارد

این کارشناس مدیریت بحران بیان کرد: در کشورهای مختلف با استفاده از رسانه ها، کارهای گروهی و مشارکت محلی سعی شده این نگاه را از بخش دولتی و نهادی به بخش خصوصی و داخلی منتقل کنند. در این زمینه بهترین کشورهایی که این پروژه ها را داشتند کشور ژاپن و آلمان بودند. مثلا در ژاپن برای جلوگیری از آتش سوزی ها در جنگل ها چیزی در حدود 170نوع مدل شبیه سازی دارند.

وی گفت: موضوع مهم در مدیریت بحران آموزش است و آموزش فقط برای یادگیری نیست بلکه برای یک سری فرآیند های اجرایی است تا بتوان خسارت ها را در کمترین زمان با بیشترین اضطرار کاهش داد.

شهرابی تصریح کرد: استان ما به عنوان یک استان حادثه خیز است، نوار زلزله و سیل هرچه به شرق استان نزدیک می شویم بیشتر می شود و خطرات افزایش می یابد. در این راستا این سوال مطرح می شود که آیا مدل خاصی برای شرق گلستان داریم که با غرب استان متفاوت باشد.

نگاه مردم به حوادث سنتی است

وی با بیان این که مردم هنوز هم به پدیده های بحرانی یک نگاه سنتی دارند، خاطرنشان کرد: در خصوص مدیریت بحران و اقدامات پیرامون آن یک پکیج آموزشی وجود دارد که به سه بخش تقسیم می شود و مربوط می شود به قبل از حادثه، حین حادثه و بعد از حادثه که برای هر کدام از این ها مدل داریم.

وی در خصوص آموزش اظهار کرد: آموزش به دوعامل نیاز دارد، در ابتدا باید گفت که آیا متناسب با این آموزش ها اقداماتی وجود دارد و ساختاری برای آن طراحی کردیم و پس از آن باید این نکته را در نظر داشت که این آموزش ها فقط مربوط به سازمان های دولتی و ارگان ها نمی شود و مدارس و دانشگاه ها می توانند در این زمینه نقش به سزایی داشته باشند.

آمادگی در برابر بحران ها و حوادث طبیعی مهمترین نقش را در مدیریت بحران دارد

در ادامه، صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بروز اتفاقات و حوادث طبیعی امری اجتناب ناپذیر است و اولین کاری که ما می توانیم در این باره انجام دهیم بحث آمادگی در مقابل این حوادث است.

وی بیان کرد: در سال های اخیر تلاش شده دوره هایی برای ایجاد ادبیات مشترک بین بخش های مختلف که در زمان بحران وارد عملیات می شوند در استان برگزار شود، در مرحله اول در سطح ملی و در مرحله دوم در سطح استانی و در مرحله سوم در سطح مدیران شهرستانی برگزار شد.

وی در ادامه افزود: اما آموزش فقط در این بخش نیست و باید در بین آحاد مردم جامعه گسترش پیدا کند و این مستلزم یک اطلاع رسانی درست برای ایجاد حس نیاز در جامعه برای برخورداری از این آموزش ها است.

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفت: در بحث اطلاع رسانی کارگروهی در استان وجود دارد که حس نیاز را در مردم ایجاد کند. مردم باید بدانند که در بحث حوادثی مانند زلزله در زمان حوادث سنگین 115 نمی تواند به تنهایی امدادرسانی کند و در این میان خود امدادی ها و دیگر امدادی های مردم می تواند کمک کننده باشد.

وی در ادامه موضوع آموزش بیان کرد: یک سری اقدامات و امکاناترایج در جهان، کوله های امداد است که باید به عنوان امکانات اولیه در خانواده ها توزیع شود، باید این را در نظر داشت که در کنار آموزش های عمومی در سطوح تخصصی، آموزش ها را در دستگاه های اجرایی تقویت کنیم تا آمادگی لازم را در حوادث احتمالی داشته باشیم.

سیل، آتش سوزی و زلزله مهمترین تهدیدها در استان گلستان

مقدم در خصوص تهدیدهایی که در استان گلستان وجود دارد گفت: سیل، آتش سوزی، خشک سالی و زلزله مهمترین تهدیدهایی است که ما در استان با آنها روبه رو هستیم و نیازمند توجه بسیاری هستند.

وی همچنین تصریح کرد: طیف گسترده ای از عرصه های ما در مواجهه با تهدید های مختلف هستند و تلاش ما براین است که این خطرات را اولویت بندی کنیم چون همه اقدامات و پروژه ها را نمی توان در یک سال انجام داد.

این مسول استانی در خصوص کارهای انجام شده در زمینه مدیریت بحران بیان کرد: 33 کانکس برای دسترسی سریع مردم و برای تمرکززدایی امکانات در 33 روستا مستقر شده است. علاوه بر آن چهار پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در شهرستان های کلاله، مراوه تپه، گالیکش و آق قلا مستقر کردیم تا با استقرار یک سری تجهیزات در روزهای سخت کمک کننده باشد.

وی گفت: اخیرا در بحث مدیریت بحران در روستاها دهیارها به عنوان مدیران بحران روستاها منسوب شدند و شرح مسئولیت برایشان تعریف شده است. بالغ بر هزار روستا در استان وجود دارد که با آموزش دهیارها می توان تهدیدهای محل زندگی را شناسایی کرد و بر این اساس علاج بخشی تعریف می شود و براساس آن اولویت بندی انجام می شود.

مقدم گفت: تغییرات در این سال ها در این زمینه به سبب واگذاری امور به مردم است، نباید در این مباحث خود را با کشورهایی مانند ژاپن مقایسه کنیم چون این کشورها این اقدامات را از سال های دور آغاز کرده اند.

وی با بیان این که کلیه اقدامات و تصمیمات در استان زیر نظر گروه های 15 گانه انجام می گیرد، افزود: همواره از نظرات اعضای علمی دانشگاه ها استقبال می کنیم که در همین زمینه دو طرح از حوزه دانشگاه ها در کارگروه خشک سالی داریم و عملا این آمادگی را داریم تا بتوانیم این طرح ها را از نظر اجرایی تعریف کنیم و به فاز اجرایی تبدیل کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان در زمینه اطلاع رسانی اضافه کرد: کارگروه اطلاع رسانی نقش عمده ای در این فعالیت ها دارد که ریاست آن بر عهده صدا و سیما است و امیدواریم این کارگروه برنامه های مستمری را برای ارتقاء سطح آگاهی ها تولید کند.

نقش سازمان جمعیت هلال احمر در مدیریت بحران

مجتبی اکبری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان هم در گفتگو با مهر گفت: ما در جمعیت هلال احمر در حوزه مدیریت بحران هم به عنوان زیر مجموعه مدیریت بحران و هم به عنوان مسئول کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران فعالیت خواهیم کرد و شیوه های متعددی را برای مدیریت بحران در مدل های مختلف ایجاد می کنیم.

وی افزود: مدیریت بحران جمعیت هلال احمر در مقوله های پیش بینی و پیش گیری، آمادگی مقابله و بازسازی و توان بخشی فعالیت هایی را طراحی می کند و با مانورهای متعددی آنها را تمرین و عملیاتی می کند.

وی بیان کرد: یقینا این فعالیت ها ناشی از همت امدادگران و مجموعه ما به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است. عمده بازوهای اجرایی ما اعضا و داوطلبین ما هستند که عضو همین جامعه مردمی هستند و به عنوان یک نهاد مردمی یا سازمان مردم نهاد فعالیت می کند و در کنار دولت به عنوان کمک به دستگاه های حاکمیتی فعالیت هایمان را در حوزه بحران عملیاتی می کنیم.