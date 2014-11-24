به گزارش خبرنگار مهر، تالاب چغاخور یکی از زیباترین تالاب های کشور به شمار می رود که در بلند ترین ارتفاعات کشور بر روی رشته کوه زاگرس قرار دارد.

این تالاب اگرچه معروفیت کمی در بین مردم استانهای دیگر دارد و ورود مسافران و بازدیدکنندگان نیز نسبت به تالاب های معروف کشور مانند انزلی بسیار کمتر است اما در میان معروفیت کم خود زیبایی هایی دارد که کمتر تالابی این زیبایی ها را دارد.

هم اکنون بارش برف در ارتفاعات پشت تالاب، زیبایی منحصر به فرد این تالاب را چندین برابر کرده است. هنگامی که به تالاب خیره می شوید در آینه تالاب همه زیبایی منطقه از کوهستان پر برف تا پرواز پرندگان مهاجر و بومی منطقه را می توانی مشاهده کنی.

آینه شدن تالاب یکی از ویژگی های منحصر به فرد این تالاب است که موجب شده در این منطقه هر چیزی را به صورت دوتایی مشاهده کنی و در سکوت و زیبایی منطقه زمانی را به دور از کار و شلوغی های شهر را بگذرانی.

در حال حاضر یک طرف تالاب در پی بارش برف سفید رنگ شده است و طرف دیگر در پی زرد شدن برگ درختان به رنگ زرد و نارنجی مشاهده می شود که این رنگها در آینه تالاب جذابیت وِیژه و خاصی را ایجاد کرده است که در کمتر منطقه ای از کشور مانند آن را بتوان پبدا کرد.

تالاب بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری با وجود گونه‌های بی‌شمار گیاهی و آبزیان موجب تنوع زیست محیطی، کوچ هزاران پرنده و توسعه اکوتوریسم منطقه و افزایش ورود گردشگران شده است.

تالاب بین المللی چغاخور با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار است.

مساحت آبی این تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.

این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار بوده است و پوشش گیاهی این تالاب از گونه‌های حاشیه‌ای، نم پسند و شناور و غوطه ور تشکیل شده که عمده‌ترین آنان بید، مرغ پگن، پتامژتون، پلیگونیوم و ساز است.

پرندگان چغاخور مرغابی، انواع حواصیل، لک لک سفید، خروس کولی، کشیم، باکلان، مرغابی سانان، فلامینگو، یلوه، اکراس، قو، سلیم، کاکانی‌ها و آبزیانی مانند ماهی کپور، گامبوزیاد (ماهی گورخری) با ارزش ژنتیکی، کنترل بیولوژیکی، زینتی، مطالعاتی، صید تجاری و غذایی و همچنین خزندگانی شامل لاک پشت آبزی، حیوانانی نظیر گراز، شغال، گرگ، روباه و خرگوش در مجاور آن زندگی می‌کنند.

تالاب چغاخور ظرفیت گردشگری بزرگی برای منطقه محسوب می شود

یکی از روستائیان منطقه تالاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این تالاب هم اکنون در صدر زیبا ترین مناطق گردشگری استان قرار دارد، بیان کرد: سرد شدن هوای منطقه ورود مسافران و گردشگران را به این منطقه کمرنگ تر کرده است.

ابراهیمی افزود: این تالاب همه ساله در پی سرد شدن بیش از حد هوا یخ می زند و هم اکنون نیز در آستانه یخ زدن است.

وی بیان کرد: این تالاب از ظرفیت های گردشگری بزرگ منطقه است که باید بهره بیشتر برای ورود مسافر وگردشگر به منطقه برد.

وی ادامه داد: در فصل بار و تابستان مسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند و ورود مسافر و گردشگر درآمد مردم منطقه را بالای برده است.

این کشاورز منطقه ادامه داد: اهالی منطقه در فصل بهار و تابستان با فروش محصولات تولیدی خود مانند محصولات کشاورزی و دامی و فروش صنایع دستی درآمد خوبی کسب می کنند.

وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از مردم کشور از وجود چنین تالابی در این استان بی خبر هستند، گفت: باید در راستای معرفی این تالاب کار بیشتری انجام شود.

زیرساخت های گردشگری در اطراف تالاب بیشتر شود

یکی از گردشگرانی این تالاب را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تالاب چغاخور یکی از پتانسل های استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه گردشگری است.

حسینی ادامه داد: این تالاب بسیار زیبا وخیره کننده است و جای کار برای توسعه گردشگری و رونق بیشتر به این منطقه را دارد.

وی با اشاره به اینکه که در کنار تالاب ارائه خدمات مانند وجود فروشگاه موادغذایی یا رستورانی وجود ندارد، ادامه داد: باید برای راحتی مسافران و گردشگران ارائه خدمات بیشتر شود تا ماندگاری و ورود مسافر و گردشگر بیشتر شود و منطقه در مسیر توسعه قرار گیرد.

باید زمینه برای ورود مسافر و گردشگر بیشتر به منطقه چغاخور فراهم شود

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسل های گردشگری منطقه چغاخور، بیان کرد: پتانسل های و ظرفیت های گردشگری منطقه تالاب چغاخور بسیاری زیاد است که باید از این ظرفیت ها بهره بیشتر گرفت.

بهمن عسکری ادامه داد: وجود امامزاده حمزه علی در نزدیکی تالاب یکی از پر مسافرترین امامزاده های استان است که زائران بسیاری هرساله از خود استان و استان های دیگر همچون خوزستان و اصفهان به این امامزاده می آیند و پس از زیارت از تالاب دیدن می کنند.

وی گفت: تالاب چغاخور یکی از زیبا ترین مناطق گردشگری استان به شمار می رود که در هر فصل زیبایی خاص خودش را دارد و باید زمینه برای ورود مسافر و گردشگر بیشتر به منطقه فراهم شود تا منطقه دارای توسعه بیشتر و در گرو آن استان توسعه یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: معرفی و اطلاع رسانی آن در سطح کشور یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند در راستای ورود مسافر و گردشگر بیشتر انجام داد و باید رسانه های استان بیشتر در این خصوص گام بر دارند.

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گزارش از بهاره صمیمی