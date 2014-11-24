به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رسولی شامگاه یکشنبه جلسه هماهنگي ستاد برفروبي شهرداري همدان بر تأمين تجهيزات مورد نياز ستاد برفروبي شهرداري تأكيد كرد و گفت: در آستانه فرارسيدن فصل زمستان و بارش نزولات آسماني به منظور تأمين رفاه حال شهروندان و جلوگيري از بروز حوادث احتمالي ستاد برفروبي شهرداري درآماده باش کامل است.

وی با اشاره به اينكه 200 دستگاه ماشين‌آلات مربوط به شهرداري و بخش خصوصي براي برفروبي تجهيز و راه‌اندازي شده است، افزود: 70 دستگاه از ماشين‌آلات براي عمليات برفروبي در نظر گرفته شده كه اين تعداد مربوط به سازمان خدمات موتوري و مابقي از بخش خصوصي جهت حمل برف كمك گرفته شده است.

رسولي با اشاره به اينكه مديريت ستاد برفروبي شهر همدان بر عهده معاونت خدمات شهري شهرداري گذاشته شده است، افزود: اين ستاد بايد مسئوليت خود را در فصل بارش برف و احتمال بروز مشكل براي شهروندان در بخش برفروبي به نحو مطلوبي انجام دهد.

وي بر استفاده مطلوب از مخزن‌هاي شن، ماسه و نمك در نقاط پرتردد و برفگير و اصلي شهر تأكيد كرد و گفت: همكاري و هماهنگي‌هاي لازم بايد بين دستگاه‌هاي مربوط براي ارائه خدمات به شهروندان در امر برفروبي انجام شود.

شهردار همدان از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي رانندگان عمليات برفروبي براي آگاهي و آشنايي مناطق مورد خدمت خبر داد و اظهار كرد: در كانون‌هاي جمعيتي از جمله بيمارستان‌ها و پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و مساجد كيسه‌هاي ماسه و نمك توزيع مي‌شود و در مدارس علاوه بر اين پارو هم از طرف شهرداري هديه داده خواهد شد.

رسولي با بيان اينكه شهرداري در عمليات برفروبي نيازمند مشاركت و همكاري شهروندان است، افزود: استفاده بهينه از ماشين‌آلات مهمترين موضوع در بهره‌گيري از امكانات و تجهيزات است.

وی گفت: مديران مجموعه شهرداري بايد با برنامه‌ريزي و مديريت مناسب در راستاي خدمات‌رساني و رفاه حال مردم گام بردارند و با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب آمادگي لازم براي مقابله با هر گونه مشكلات ناشي از بارش برف و باران را داشته باشند.