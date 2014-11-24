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۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۰۵

برگزیده عکس های خبری 3 آذر 93

برگزیده عکس های خبری 3 آذر 93

تصاویر امروز را با وقوع زلزله 6.8 ریشتری در ژاپن آغاز می کنیم. سپس به مراسم جمع آوری اعانه برای معابد بودایی در تایلند می رویم. در ادامه سری هم به تجمع دانشجویان ایرانی مقابل سازمان انرژی اتمی در تهران می زنیم و پس از آن شاهد مسابقه دو به همراه پرتاب پودرهای رنگی در جاکارتای اندونزی خواهیم بود. با برگزیده عکس های خبری امروز به انتخاب »مجله مهر» همراه باشید.

3 آذر

وقوع زلزله 6.8 ریشتری در شهر هاکوبای ژاپن موجب زخمی شدن 13 تن و محبوس شدن 21 نفر در خانه هایشان شد. (Reutes)

3 آذر

فلامینگوهای مهاجر در اطراف سواحل کویت در خلیج فارس در جستجوی غذا هستند. (EPA)

3 آذر

یک کودک فلسطینی در شهر غزه از سوراخ دیواری خانه اش که بر اثر تهاجم اخیر صهیونیست ها تخریب شده، به بیرون نگاه می کند. (Zuma)

آذر

راهبان بودایی در یک مراسم جمع آوری اعانه برای معابد بودایی در شهر بانکوک تایلند مشغول خواندن دعا هستند. (Zuma)

3 آذر

یک شهروند آمریکایی، در ایالت نیویورک، در حال پریدن از بالای پشت بام خانه اش بر روی تلی از برف  است. (Reuters)

3 آذر

بازیکنان تیم بارسلونا پس از به ثمر رسیدن گل دوم لیونل مسی به تیم سویا در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا، او را روی دستانشان بلند کرده اند. (Reuters)

3 آذر

در آستانه اتمام مهلت مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، دانشجویان ایرانی با تجمع مقابل سازمان انرژی اتمی در تهران، حمایت خود را از برنامه هسته ای کشورشان اعلام می دارند. (EPA)

3 آذر

این هم مسابقه «Color Run» در جاکارتای اندونزی که هر از گاهی در شهرهای مختلف جهان برگزار می شود. (AP)

3 آذر

یک دانشجوی مکزیکی که روی صورتش کلمه عدالت نوشته شده، در اعتراض به عدم مجازات عاملان ناپدید شدن 43 دانشجو، در مقابل دفتر دادستانی مکزیکو سیتی تحسن کرده است. (AP)

3 آذر

گروهی از مردم فیلیپین در پنجمین سالگرد قتل عام ماگوئیندانائو در شهر مانیل به یاد قربانیان این فاجعه شمع روشن کرده اند. (Getty)

 

کد مطلب 2427531

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