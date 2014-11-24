برگزیده عکس های خبری 3 آذر 93

وقوع زلزله 6.8 ریشتری در شهر هاکوبای ژاپن موجب زخمی شدن 13 تن و محبوس شدن 21 نفر در خانه هایشان شد. (Reutes)

فلامینگوهای مهاجر در اطراف سواحل کویت در خلیج فارس در جستجوی غذا هستند. (EPA)

یک کودک فلسطینی در شهر غزه از سوراخ دیواری خانه اش که بر اثر تهاجم اخیر صهیونیست ها تخریب شده، به بیرون نگاه می کند. (Zuma)

راهبان بودایی در یک مراسم جمع آوری اعانه برای معابد بودایی در شهر بانکوک تایلند مشغول خواندن دعا هستند. (Zuma)

یک شهروند آمریکایی، در ایالت نیویورک، در حال پریدن از بالای پشت بام خانه اش بر روی تلی از برف است. (Reuters)

بازیکنان تیم بارسلونا پس از به ثمر رسیدن گل دوم لیونل مسی به تیم سویا در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا، او را روی دستانشان بلند کرده اند. (Reuters)

در آستانه اتمام مهلت مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، دانشجویان ایرانی با تجمع مقابل سازمان انرژی اتمی در تهران، حمایت خود را از برنامه هسته ای کشورشان اعلام می دارند. (EPA)

این هم مسابقه «Color Run» در جاکارتای اندونزی که هر از گاهی در شهرهای مختلف جهان برگزار می شود. (AP)

یک دانشجوی مکزیکی که روی صورتش کلمه عدالت نوشته شده، در اعتراض به عدم مجازات عاملان ناپدید شدن 43 دانشجو، در مقابل دفتر دادستانی مکزیکو سیتی تحسن کرده است. (AP)

گروهی از مردم فیلیپین در پنجمین سالگرد قتل عام ماگوئیندانائو در شهر مانیل به یاد قربانیان این فاجعه شمع روشن کرده اند. (Getty)