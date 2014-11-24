صادرات بيش از چهار ميليون تن کالا از کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصطفایی از صادرات چهار میلیون و 159 هزار تن کالا از طریق گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور خبر داد.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه گفت: این مقدار کالا به ارزش یک میلیارد و 317 میلیون دلار از ابتدای امسال تاکنون از این استان صادر شده است.

مصطفایی با بیان اینکه عراق، هدف اول کالاهای صادراتی کرمانشاه است ، افزود :‌ حدود 39 درصد از کل صادرات ایران به کشور عراق از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی کرمانشاه خارج می شود.

وی گفت :‌ عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه ، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، محصولات نباتی، محصولات معدنی و مصنوعات، محصولات صنایع غذایی و حیوانات زنده و محصولات حیوانی است .