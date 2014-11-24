راه اندازی شورای آزمایشگاه و کارگاه در دانشگاه پیام نور

دکتر حیدر جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیات رئیسه دانشگاه پیام نور مجوز تشکیل شورای مرکزی راه اندازی آزمایشگاه و کارگاه در دانشگاه پیام نور را صادرکرد و اعضای شورا نیز مشخص شدند.

وی پاسخ در پاسخ به این سئوال که یکی از انتقادات به دانشگاه پیام نور جذب دانشجوی فنی و مهندسی بدون ایجاد کارگاه و آزمایشگاه است، افزود: در رشته های معماری و شهرسازی زیاد به کارگاه نیاز نیست اما در رشته های فنی مهندسی ، تا حدی این انتقاد وارد است بنابراین دانشگاه تلاش می کند تا این انتقادات را رفع کند.

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور کشور افزود: اکنون دانشکده فنی دانشگاه در واحد تهران نسبت به سه ماه گذشته 26 کارگاه ایجاد کرده است که این نشان می دهد دانشگاه پیام نور به این سمت درحال حرکت است.

وی ادامه داد: در رشته های کارشناسی ارشد معماری نیاز کمتری به کارگاه و آزمایشگاه است در کارشناسی هم به صورت محدود نیاز است که تامین شده است.

جهانبخش افزود: در رشته هنر کمی با کمبود مواجه هستیم، برخی رشته‌ها نیاز به کوره دارند، کوره ها وارداتی بود از این رو بعد از تحریم به سراغ کارگاه‌های داخلی رفتیم و کارآفرینی خوبی نیز ایجاد کردیم.