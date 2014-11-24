تلاشهای ایران در تقریب مذاهب ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف سواف شامگاه یکشنبه در کمیسیون ریشهیابی افکار تکفیری کنگره جهانی جریانهای تکفیری و افراطی از نگاه علمای اسلام، اظهار کرد: تکفیریها به نام اسلام، جنایتهای زیادی مرتکب میشوند بنابراین باید فکر تکفیری را ریشهکن کرد.
وی بر لزوم همزیستی مشترک بین مذاهب اسلامی تاکید کرد و افزود: زمانی که جمهوری اسلامی ایران گامهای بلندی برای تقریب مذاهب بر میداشت مسئله تکفیری به وجود آمد.
محمدشریف سواف با ابراز نگرانی از وابسته بودن برخی علما به کتابهای تاریخی اظهار کرد: این کتابها بر اساس تمایلات شخصی نوشته شده که نویسنده آنها در یک دوره سیاسی مشخصی زندگی میکرده و این کتاب تاریخ را نوشته است، بنابراین باید با احتیاط بسیار به کتابهای تاریخی نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ علما و طلاب را توسعه دهیم تا با فکر تکفیری مبارزه کنند، تاکید کرد: متاسفانه فکر علما برای ایستادگی در برابر تکفیریها آماده نبود.
این عالم اهل سوریه آموزش به مبلغان برای مقابله با فکر تکفیری از طریق منطق را مهم دانست و افزود: در این زمینه نیاز به دورههای آموزشی داریم.
رئیس هیئت علمای اعزامی از سوریه تصریح کرد: علمای ما نیاز به دورههای آموزشی دارند تا از نظر علمی و منطقی بتوانند با فکر تکفیری مبارزه کنند.