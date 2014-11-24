کاروان رسانه ای برای رصد مشکلات صنعت مازندران به راه می افتد

​به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه صبح دوشنبه در کارگروه رسانه استان بیان داشت: کاروانی با حضور کارگروه رسانه استان برای بررسی مشکلات صنعت و تولید استان و بازدید از واحدهای تولیدی تشکیل می شود.

عشریه به شکل گیری کارگروه رسانه در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتها و پتانسیل هایی که استان مازندران دارد سعی کردیم از ظرفیت رسانه ای استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: تاکنون جلسات منظمی با حضور اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی تشکیل شد و اعضای کارگروه علاقمند هستند تا برای توسعه استان تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه کارگروه رسانه در تلاش است تا برای رفع مشکلات استان گام بردارد، یادآور شد: در سفرهای هیئت های تجاری نیز سعی شد تا از ظرفیت کارگروه رسانه بهره مند شویم و انشاء الله بتوانیم با تعامل بخش های مختلف به توسعه مطلوب در سطح استان دست یابیم.

عباسعلی کوشکی دبیر کارگروه رسانه در مازندران نیز، استفاده از پتانسیل رسانه را هدف مهم تشکیل کارگروه رسانه در استان برشمرد و از رسانه به عنوان ابزاری اثرگذار برای جلب مشارکت و رهایی از بن بست توسعه یاد کرد.

کوشکی بیان داشت: زمانی کارگروه می تواند به رسالت خود و رهایی از بحران اقتصادی کمک کند که حمایت همه جانبه مدیران ارشد استان را به همراه داشته باشد.

وی اظهار داشت: کارگروه باید در جریان همه امور مرتبط با بخش خصوصی قرار گیرد تا راهکارهایی برای برون از رفت از مشکلات ارائه دهد.

کوشکی به برنامه های کارگروه اشاره و اضافه کرد: بازدید از واحدهای تولیدی و گفت و شنود با مدیران واحدها، بازتاب مطالبات و انتظارات آنان را بیان کرد.

وجود ۱۲۸ هزار واحد صنفی در مازندران

عباس رمدانی عضو کارگروه رسانه و رئیس اتاق اصناف ساری نیز با اشاره به اینکه ۱۲۸هزار واحد صنفی در استان وجود دارد گفت: همچنین ۲۸ درصد نیز در دست اقدام است و همه این واحدهای صنفی در سامانه اتاق اصناف ثبت شده است.

رمدانی با اشاره به اینکه، بیکاری در سطح کشور معضل است، به وجود ۷۰ اتحادیه در ساری اشاره کرد و گفت: از طریق اصناف می توان شغل پایدار ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه نقش اصناف در توسعه اشتغال بخوبی دیده نشده است، خواستار توجه به این بخش شد.