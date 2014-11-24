  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۳

فابیوس:

دستیابی به توافق هسته ای با ایران اثرات سازنده دارد

دستیابی به توافق هسته ای با ایران اثرات سازنده دارد

وزیر امورخارجه فرانسه تحقق توافق هسته ای در مذاکرات وین را دارای اثرات مثبت و سازنده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"لوران فابیوس"وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت: طرفین در تلاش هستند تا به توافقی دست پیدا کنند که در نهایت اثرات مثبتی خواهد داشت.

فابیوس در پایان شام کاری مشترک با وزرای امور خارجه آمریکا، انگلیس و آلمان و همچنین "کاترین اشتون" هماهنگ‌کننده گروه 1+5 در تنها یک روز تا پایان زمان تعیین شده مذاکرات خاطر نشان کرد:در وین هستیم تا به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران برسیم که اثرات مثبتی داشته و امکان کار برای رسیدن به صلح را فراهم می‌کند.

امروز روز پایانی دهمین دور از مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.

برخی از گمانه زنی ها حاکی از امضای توافق در روز پایانی است.

کد مطلب 2427567
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها