دستیابی به توافق هسته ای با ایران اثرات سازنده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"لوران فابیوس"وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت: طرفین در تلاش هستند تا به توافقی دست پیدا کنند که در نهایت اثرات مثبتی خواهد داشت.

فابیوس در پایان شام کاری مشترک با وزرای امور خارجه آمریکا، انگلیس و آلمان و همچنین "کاترین اشتون" هماهنگ‌کننده گروه 1+5 در تنها یک روز تا پایان زمان تعیین شده مذاکرات خاطر نشان کرد:در وین هستیم تا به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران برسیم که اثرات مثبتی داشته و امکان کار برای رسیدن به صلح را فراهم می‌کند.

امروز روز پایانی دهمین دور از مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.

برخی از گمانه زنی ها حاکی از امضای توافق در روز پایانی است.