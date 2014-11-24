به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییرات صورت گرفته در هیات مدیره و پیروزی پرسپولیس در دربی پایتخت، قرار است نخستین نشست هیات مدیره این باشگاه با حضور نفرات جدید امروز دوشنبه برگزار شود.

البته محل برگزاری این نشست که قرار است ساختار جدید باشگاه و به احتمال زیاد مدیرعامل جدید باشگاه در آن مشخص شود، هنوز بصورت رسمی اعلام نشده است.

در هفته گذشته و با حکم محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان که رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس است، حسین کلانی و جعفر کاشانی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره به جای مهدی خواجه‌وند و حسین کاظم‌پور انتخاب شدند.