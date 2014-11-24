به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سخنرانی و عزاداری به مناسبت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و آغاز ماه صفر به همت هیئت رزمندگان اسلام به مدت پنج شب در فاطمیه بزرگ تهران برگزار می شود.

سخنران این مراسم حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی و مداحی و ذکر مصیبت هم توسط سعید حدادیان، محمدرضا طاهری، سید مجید بنی فاطمه، سید مهدی میرداماد و مجید بادکوبه انجام می شود.

این مراسم از جمعه 7 آذر مصادف با شب اول صفر به مدت 5 شب برگزار و از ساعت 21 آغاز می شود.

فاطمیه بزرگ تهران در خیابان فاطمی، نرسیده به کارگر واقع است.