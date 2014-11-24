به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدعلی تسخیری صبح دوشنبه در دومین روز از کنگره جهانی جریانهای تکفیری و افراطی از نگاه علمای جهان اسلام که در موسسه امام کاظم(ع) در حال برگزاری است از آیتالله العظمی مکارم شیرازی و آیتالله العظمی سبحانی برای برگزاری این کنگره قدردانی کرد.
وی در ادامه هدف از برگزاری این کنگره جهانی را بررسی مشکل عظیمی دانست که در پدیده تکفیر مجسم شده است.
آیتالله تسخیری تأکید کرد: این پدیده از یک عامل داخلی با کمک عوامل خارجی نشأت گرفته و برخی کسانی که خودشان را منتسب به اهل علم میدانند عامل ایجاد این پدیده شدند.
مشاور مقام معظم رهبری هدف این گروه را جداکردن ملتهای مسلمان از یکدیگر دانست.