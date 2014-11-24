اجرای ۲۰۰ هزار هکتار جنگل کاری در سطح کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احمدی در حاشیه بازدید از مناطق مستعد جنگل کاری استان سمنان در گفتگویی ضمن اشاره به اینکه جنگل‌های زاگرس در سطحی حدود شش میلیون هکتار در ۱۲ استان کشور گسترده شده‌اند اظهار داشت: پدیده خشکیدگی در هفت استان کشور اتفاق افتاد که ما باید این امر را پیگیری کنیم و تمهیداتی برای آن بیاندیشیم که مانع از بروز آن در سایر مناطق شویم.

وی با بیان اینکه امسال با پیشرفت خشکیدگی در جنگل‌های زاگرس مواجه نبوده‌ایم، افزود: این پدیده در سطح جنگل‌های زاگرس متوقف شده است و عوامل مختلفی در این زمینه موثر بوده‌اند که بخشی از آن به اقدامات سازمان جنگل‌ها باز می‌گردد و بیشتر پدیده‌های اقلیمی از جمله رخداد چند سرمای منفی ۱۰ درجه در منطقه، بارندگی‌های مطلوب سال گذشته و کاهش ریزگردها در زمینه نقش داشته‌اند.

مشاور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تعامل میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری‌ها برای پیشبرد برنامه این سازمان بسیار لازم است، گفت: ما در منطقه زاگرس سه مرحله برنامه داریم.

احمدی با تصریح بر اینکه برنامه اول شامل اقدامات فوریتی، بهداشتی و پرورشی در خصوص درختان خشک شده و برنامه بعدی احیاء مناطق آسیب دیده است افزود: در این راستا به ازای هر درخت خشک شده پنج نهال می‌کاریم؛ ضمن اینکه عملیات آبخیزداری را نیز انجام می‌دهیم.

وی برنامه سوم را شامل برنامه‌ای بلندمدت دانست که اصلاح نظام بهره‌برداری از جنگل‌های زاگرس را دنبال می کند و گفت: نظام بهره‌برداری باید در راستای سازگاری با جنگل‌ها اصلاح شود.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال از آغاز طرح جنگل کاری در ۱۵۷ هزار هکتار از اراضی کشور خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح که عملیات آن در نقاط مختلف کشور شروع شده یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در سال آینده جنگل کاری در سطح ۲۰۰ هزار هکتار اجرا می شود افزود: در برنامه ششم توسعه در نظر است سالانه ۵۰۰ هزار هکتار طرح جنگل کاری با مشارکت مردم، تشکل ها و جوامع محلی در کشور اجرایی شود.

احمدی تامین نهاده ها را در این برنامه از وظایف ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری دانست و گفت: کار حفاظت، بهره برداری و ... بر عهده مردم و تشکل های مردمی است.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال با اشاره به بازدید خود از استان سمنان گفت: طرح جنگل کاری اقتصادی در این استان طی این برنامه مورد بررسی قرار گرفت و عرصه های تعیین شده در طرح مذکور بازدید شد.

احمدی با اشاره به اقدامات این سازمان برای مهار آفت ارس واش تصریح کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دنبال تهیه نقشه الگوی پراکندگی این بیماری است تا بررسی شود که چه عاملی بیشترین تأثیر را در بیماری جنگل‌های ارس داشته است.

وی با اشاره به اینکه وسعت بیش از ۱۵۰ هزار هکتاری جنگل‌های ارس در استان سمنان بسیار کمتر از استان زنجان در معرض آفت ارس واش قرار دارد تصریح کرد: بهره برداری‌های بیش‌از حد درختان ارس، خشکسالی‌های اخیر و مسائل اکولوژیکی سبب شده است تا این گونه با ارزش جنگلی کشور به ویژه در استان زنجان و نیز استان سمنان در معرض تهدیدجدی آفت ارس واش قرار بگیرد

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال با بیان اینکه عرصه و زمینه در استان سمنان فراهم است گفت: در سال ۹۳ طرح دو هزار هکتار جنگل کاری اقتصادی با کمک مردم، جوامع محلی و تشکل های مختلف از جمله بسیج و ... اجرا می شود.

احمدی با بیان اینکه این طرح در عرصه های فاقد پوشش و کم پوشش و اراضی مستعد بیابانی شدن اجرا می شود گفت: اجرای این طرح در حفاظت از منابع آب و خاک، تغذیه سفره های زیرزمینی و جلوگیری از توسعه بیابان بسیار موثر است.

وی روزگذشته به اتفاق سیدحسن میرعماد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و معاون فنی و رئیس اداره جنگل داری استان از عرصه های پیش بینی شده برای اجرای طرح جنگل کاری اقتصادی بازدید کرد.