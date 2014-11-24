چراغ کم سوی سینماهای مشهد جانی دوباره گرفت/ فروش شش ماه امسال برابر با کل سال قبل

به گزارش خبرنگار مهر، سال های سال از روزهای پرفروغ سینما می گذرد، روزهایی که در سینماهای مشهد مردم برای دیدن فیلم های تازه تولید شده صف می کشیدند، روزهایی که فیلم های مورد پسند برای گروه های مختلف سنی تولید می شد و مردم برای دیدنشان سر و دست می شکستند.

اما آن روزهای پر فروغ با ورود امکانات جدید به خانه ها مانند سینماهای خانگی و تغییر ذائقه مردم جای خود را به روزهای بی رونقی پرده های نقره ای ای داد، حالا مردم هر فیلمی که می خواستند به راحتی در اختیارشان بود، از طرفی موضوع و محتوای فیلم ها به سمت خاصی پیش رفت و ساخت فیلم های متنوع و مختلف کم شد در نتیجه روز به روز سالن های سینما خالی تر وفرسوده تر و حضور مردم کم رنگ تر شد و به عبارتی "سینما ها از رونق افتاد".

توجه به ذائقه مردم عامل مهمی در رونق سینماها محسوب می شود

به گفته مسئولان مهمترین عامل کم رونقی سینماها نبود فیلم های هم خوان با ذائقه مردم است و آمار ها نشان داده هر گاه فیلمی با ذائقه خاص مردم تولید و به اکران عمومی رسیده مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است.

اما شش ماهه اول سال ۹۳ برای سینماهای کشور و به ویژه خراسان رضوی و مشهد بعد از چند سال رکود و بی رونقی روزهایی طلایی محسوب می شود روزهایی که با اکران فیلم های جشنواره فجر اخیر که تا حدودی به سلائق و ذائقه مردم احترام گذاشته بود نوید روز های خوب آینده را برای سینمای از نفس افتاده این شهر می دهد.

آمارها نشان می دهد اکثر سینماهای مشهد در شش ماه نخست سال ۹۳ فروشی برابر کل سال ۹۲ و بیش از مجموع فروش چند سال گذشته داشته که این خود نیاز به بررسی دارد تا بتوان راهکارهایی برای ادامه این روند سنجید.

معاون هنری و سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارتباط سینما با مخاطبان یک ارتباط تنگاتنگ و مستقیم است و ضلع سومی هم به نام فیلم دارد.

حمید طباطبائی با بیان اینکه سینما سه بعد برای بررسی دارد ابراز کرد: کیفیت، امکانات و تجهیزات سالن های سینما، مخاطبین و مردم و فیلم نمایش داده شده سه بعدی هستند که در کنار هم انجام کارشناسی دقیقی برای سینما را محیا و نوید سینمایی رو به رشد را برای استان می دهد.

وی ابراز کرد: در حال حاضر دو زاویه در بدنه سینمای استان وجود دارد یعنی مردم فرهیخته و هنر دوست و سینماهای مطلوب و مجهز که حتی در برخی از شهرستان های کوچک استان مانند گناباد هم وجود دارد.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی عنوان کرد: اگر بتوانیم سه نقطه یاد شده را به هم وصل کنیم شاهد استقبال بی نظیر مردم در تمامی فصول سال از سینماها خواهیم بود ولی اگر یکی از این عوامل کنار باشد بدنه اقتصاد و فرهنگ سینما ضرر می بیند که نیاز به ریشه یابی دارد.

نقش فیلم خوب در جذب مردم به سینما

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت سینما ها در خراسان در دو زاویه مشکلی نداریم، عنوان کرد: در مسیر رونق سینما گاهی ممکن است از ناحیه فیلم های تولیدی دچار آسیب شویم چرا که یک فیلم خوب است که مردم را به سینما ها جذب می کند.

طباطبائی با اشاره به فروش شش ماهه اول سال سینماهای مشهد و برنامه اکران فیلم های پر فروش در این بازه زمانی ادامه داد: نیمه اول سال به علت هم زمانی با تعطیلات بیشتر از جمله تعطیلات نوروزی و ایام فراغت تابستانی دانش آموزان سهم سینما در سبد خانوارهای مشهدی در خور توجه است و بیشتر کم رونقی سینما به نیمه دوم سال بر می گردد.

وی با بیان اینکه شورای صنفی نمایش در تهران و همچنین تهیه کنندگان فیلم های سینمایی ترجیح می دهند که اکران ها در شش ماهه نخست سال انجام شود، افزود: چرا که به دلیل استقبال بیشتر، فروش بیشتری هم عاید تهیه کنندگان می شود.

معاون هنری و سینمای ارشاد خراسان رضوی ابراز کرد: اگر با یک برنامه ریزی مناسب اکران بخشی از فیلم های پر فروش به نیمه دوم سال موکل شود به طور یقین سینماها در تمام مدت سال شاهد استقبال مردم خواهند بود.

امیر حسین دبیری زاده مدیر سینما سیمرغ مشهد هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حال و روز کلی فروش سینما ها در مجموع خوب نیست اما نسبت به سال گذشته از بهبود نسبی برخوردار است به طوری که در شش ماهه اول سال ۹۳ فروشی برابر کل سال ۹۲ داشتیم.

وضعیت اسف بار فروش سینما ها در سال ۹۲

وی عنوان کرد: سال گذشته جز فروش فیلم های "رسوایی"، "هیس دخترها فریاد نمی زنند"، "تهران ۱۵۰۰" و "معراجی ها" آن هم در اواخر سال در بقیه موارد وضعیت فروش اسف بار بود و هیچ فیلمی حتی هزینه های خود را هم در نیاورد.

دبیری زاده با اشاره به جشنواره فیلم فجر مشهد در سال ۹۲ ابراز کرد: فیلم های خوبی برای شرکت در این جشنواره ساخته شد که یکی یکی برای اکران به روی پرده سینما ها آمد و این فیلم ها نوید از روز های بهتری برای سینما های استان دارد.

وی رونق سینماها را در به روز شدن سالن ها و اکران فیلم های قوی دانسته و عنوان کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۳ سینما سیمرغ مشهد فروشی بیش از ۲۶۰ میلیون تومان داشت که نتیجه اکران فیلم هایی نظیر معراجی ها، خط ویژه، رد کارپت، کلاشینکف و شهر موش ها ۲، بوده فیلم هایی که اکثرا به منظور شرکت در جشنواره فیلم فجر محیا شده بودند.

مدیر سینما سیمرغ مشهد عنوان کرد: سینماهای استان با جشنواره فجر امسال رنگ و بوی تازه ای گرفت و می توان گفت پرواز این سیمرغ بلورین اتفاقی طلایی در حال و احوال سینماها ایجاد کرد و به واسطه فیلم های خوب و مورد پسند مردم، سینماها از حالت رکود خارج و بهترین دوران خود را در چند سال اخیر پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه اکثر تهیه کنندگان ترجیح می دهند به علت هم زمانی مناسبت های مختلف از جمله محرم و صفر اکران فیلمشان در نیمه نخست سال انجام شود، ادامه داد: اکران برخی فیلم های خاص و پرفروش در نیمه دوم سال هم می تواند به رونق سینما در شش ماهه دوم سال کمک کند.

ابراهیم زره ساز معاون هنری و سینمایی حوزه هنری خراسان رضوی هم در گفتگو با خبرنگار مهر نبود تولیدات هم خوان با ذائقه مردم را از دلایل عدم گرایش به سینما دانسته و گفت: جایگزینی تکنولوژی هایی مانند شبکه های خانگی و فیلم های زیر زمینی و تولیدات ارائه دهنده آنها که به مخاطب حق انتخاب می دهد سبب شده تا سینما در سبد خانوار رتبه پایینی داشته و نگاه ها نسبت به آن تغییر کند.

تولید آثار سینمایی ضعیف مردم را نسبت به سینما بدبین کرده است

وی عنوان کرد: احساس می کنم حداقل کاری که می شود برای رونق سینما ها انجام داد حرکت به سمت تولید آثار سینمایی متناسب ذائقه های مختلف مردم با شناسایی مسائل مختلف است.

زره ساز ادامه داد: گاه فیلم هایی تولید می شود که با ذائقه مردم ارتباط برقرار کرده، استقبال شده و حضور مردم را در سینماها پر رنگ تر می کند ولی بیشترین ضربه ای که فرهنگ سینما می خورد تولید آثار سینمایی ضعیفی است که مردم را نسبت به سینما بدبین می کند.

زره ساز یکی از دلایل استقبال و حضور مردم در سینما ها را وجود فیلم خوب دانست و گفت: طی سال گذشته تولید فیلم های خوب و هم خوان با سلیقه مردم آمار فروش و استقبال به ویژه برای مردم فرهنگ دوست خراسان رضوی را بالا برد و روزهای خوبی را برای سینماهای استان رقم زد.

کارشناس امور سینمایی و سمعی بصری ارشاد خراسان رضوی هم با اشاره به آمار بالای تماشاچیان سینماها در شش ماهه نخست سال ۹۳ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اکران فیلم های خوبی که در جشنواره فجر سال ۹۲ با هم رقابت داشتند و به ذائقه و خواسته مردم تا حدودی توجه شده بود، اعتماد ها به سمت سینما بازگشت و در شش ماه نخست امسال شاهد حضوری بی سابقه نسبت به چند سال گذشته و خصوصا سال ۹۲ که رکود عجیبی برای سینماهای استان محسوب می شد، بودیم.

رشد ۲۵ درصدی حضور تماشاچیان در سینماهای خراسان رضوی

محمد مهدی پیل ابراز کرد: آمار تماشاچیان جمع آوری شده از کل سینماهای خراسان رضوی در این بازه زمانی بیش از ۷۵۰ هزار نفر بوده است که ۲۵ درصد رشد نسبت به کل فروش سال گذشته در استان داشته و بر اساس همین آمار فروش سینماهای استان به طور تقریبی دو میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان بوده که رقم قابل توجهی است.

وی تداوم در اکران فیلم های خوب و مطابق با سلیقه مردم از دلائل تداوم در رونق سینماها دانسته و افزود: این امر چراغ کم سوی سینماهای استان را پر نور کرده و همچنین اکران فیلم های قوی در نیمه دوم هم سال پر باری را برای سینماها به ارمغان آورده و شاهد روزهای طلائی تر خواهیم بود.

پور محمدی خانم خانه دار ساکن منطقه قاسم آباد مشهد هم به خبرنگار مهر گفت: شاید بیش از ۱۰ سال است که سینما سیمرغ در نزدیکی منزل ما ساخته شده است ولی من تاکنون فرزندانم را به آنجا نبرده ام و دلیلش هم این است که شاید فیلمی که با سلیقه ما جور باشد روی پرده نبوده است.

موسوی هم که خود معلم است ابراز کرد: در دوران کودکی زیاد به سینما می رفتم به علت اینکه فیلم های زیادی مانند "ماه پیشونی" که مخصوص سنین کودکان و نوجوانان است در دوران نوجوانی ما روی پرده سینماها بود اما متاسفانه این روزها از این گونه فیلم های خوب و آموزنده و مخصوص این قشر ساخته نمی شود.

وی که به همراه دو فرزندش برای تماشای "شهر موش ها ۲" به سینما آمده، ادامه داد: سینما فضای فرهنگی خاصی دارد و اگر فیلم مناسبی روی پرده باشد من در راه تربیت فرزندانم ترجیح می دهم از این فضا بهره ببرم.

محمد نصیریان که در نزدیکی سینما هویزه مشهد مغازه کفاشی دارد هم به خبرنگار مهر گفت: من عاشق سینما هستم و سعی می کنم اکثر فیلم هایی که روی پرده می آید البته اگر وقتش را داشته باشم ببینم چراکه فضای حاکم بر سینما را دوست دارم.

وی ادامه داد: سال ها ست که سینما از رونق افتاده است اما سال گذشته با جشنواره فیلم فجر و فیلم های خوبی که اکران شد بعد از مدت ها جمعیت بالایی جلوی سینما صف کشیدن و دوباره روز های پر فروغ سینما را در ذهن ها زنده کرد و شاید عدم استقبال مردمی از سینماها همین فقدان فیلم های خوب در سینماها است.

توجه به آنچه مردم می پسندند تمام موانع برای حضور آنها در سینماها را کناری زده و باعث رونق این فضاهای فرهنگی می شود و این مهم باید توسط یک مطالبه از سوی متولیان فرهنگی از دست اندرکاران و تهیه کنندگان فیلم های بلند سینمایی با بررسی و نیاز سنجی های لازم خواسته شود تا شاهد تداوم روزهای پر فروغ سینماها در استان فرهیخته خراسان رضوی باشیم.

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گزارش: ملیحه زرین پور