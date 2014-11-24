پروانه مرزبان تهیه‌کننده سینما درباره تازه‌ترین فیلمش «تا آمدن احمد» به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه جزیره خارک و شهدایش تا به حال در سینمای ایران دیده نشده‌اند در حالی که 2800 روز از جنگ در این جزیره گذشته و 2840 بار به این جزیره حمله شده اما اصلا اسمی از خارک نیست گرچه درباره خوزستان خیلی صحبت شده است.

وی افزود: بنابراین ما تصمیم گرفتیم برای اولین بار با «تا آمدن احمد» از شهدای خارک فیلم بسازیم و مظلومیت آنها را نشان دهیم. من فکر می‌کنم نتیجه این فیلم به کارگردانی صادق صادق‌دقیقی هم بد نشده و این روزها تدوین آن به پایان رسیده است و مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی را پشت سر می‌گذارد.

مرزبان درباره علت انتخاب این موضوع توضیح داد: من 25 سال است فیلم‌های دفاع مقدسی می‌سازم. سال گذشته فیلم «بزرگمرد کوچک» را در خرمشهر داشتیم. آنجا به ما گفتند چرا درباره خارک فیلمی نمی‌سازید و ما سعی کردیم بعد از تحقیقات زیاد این فیلم را بسازیم.

این تهیه‌کننده یادآور شد: یکی از حرف‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در زمان جنگ هم این بوده که هرچقدر می‌خواهید خارک را بزنید اما مردم این شهر آنقدر ایستادگی خواهند کرد که یک متر از خاکشان را هم نمی‌دهند. این موضوع نشانگر اهمیت جزیره خارک است.

وی تأکید کرد: با اینکه شرکت نفت در خارک حضور دارد، ما در این فیلم کمکی از این شرکت نگرفتیم و نکته عجیب اینکه آنها اصلا نمی‌دانستند خارک تا این حد مورد حمله قرار گرفته است.

مرزبان ادامه داد: البته انجمن سینمای دفاع مقدس همکاری خوبی با ما داشت و شهرک دفاع مقدس را در اختیار ما قرار دادند. فارابی نیز وامی را در اختیار ما گذاشت و توانستیم با یک بودجه شخصی این فیلم را بسازیم.

تهیه‌کننده «تا آمدن احمد» در پایان از نخستین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر خبر داد.

در این فیلم سینمایی افسر اسدی، پرهام دلدار، مهدی فقیه، بهرام ابراهیم زاده، جواد پولادی و ونوس حسنی کاملی بازی می‌کنند.

پروانه مرزبان تهیه کننده، عبدالجبار دلدار نویسنده، عباس عمرانی، عبدالجبار دلدار بازنویسی فیلمنامه، فریدون شیردل مدیر فیلمبرداری، مسیح سراج مدیر صدابرداری، میثم حسن لو تدوین از جمله عوامل این فیلم سینمایی هستند.