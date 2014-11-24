به گزارش خبرنگار مهر، ملاقادر قادری صبح دوشنبه در دومین روز از کنگره جهانی جریانهای تکفیری و افراطی از نگاه علمای جهان اسلام که در موسسه امام کاظم در حال برگزاری است، اظهار کرد: ما در این کنگره جمع شدهایم که به دنیای اسلام و جهان اعلام کنیم دین ما دین رحمت و محبت و پیامبر ما رئوف است و در دین ما غل و تعصب و افراط مردود است و روزانه ۱۷ بار اهدنا الصراط المستقیم را تکرار میکنیم.
وی گفت: نقش این همایش خیر و صلاح است و امیدواریم همه ما بعد از برگشت، به مصداق حدیث نبوی عمل کنیم و با تحریفاتی که در دین ایجاد شده و شاهد توجیهات غلطی از دین هستیم و جاهلانی که پرچم دفاع از دین و خلافت را به دست گرفتند بتوانیم جوانان اهل سنت را آگاه کنیم.
وی با ذکر این نکته که آمریکا و اسرائیل عامل تکفیریگری هستند گفت: کسانی که به عنوان داعش در سوریه و عراق میجنگند از جوانان اهل سنت هستند که در مساجد و جمع ما تربیت شدند.
قادری تاکید کرد: داعش با خوف و ارعاب و تهدید وارد عراق و سوریه شده و این کنگره و خطبههای نماز جمعه ما می تواند در روشنگری جوانان اهل سنت تاثیر داشته باشد.
امام جمعه اهل سنت پاوه به زمینههای شکلگیری داعش اشاره کرد و گفت: بعد از حجاز، عراق مقدسترین دولت از نظر ما است. زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد نگران بودیم و امروز شاهد این جنایات و نتیجه حضور آمریکا در عراق هستیم.
وی با بیان اینکه داعش تمام شدنی است، اظهار کرد: عمر گروههای تندرو کوتاه است ولی فکر داعش میماند و چه بسا آمریکا و صهیونیستها برای ما داعش دیگری درست کنند.
قادری تاکید کرد: باید هوشیار بوده و به فکر تکایا و حسینیهها باشیم که فکر داعش دوباره ظهور نکند.
وی اسلام هراسی را هدف اصلی داعش ذکر کرد و گفت: آمریکا میخواهد جلوی رشد اسلام را بگیرد ولی کور خوانده است.
امام جمعه اهل سنت پاوه با اشاره به زندگی مسالمت آمیز اهل سنت در ایران گفت: با وجود مشکلاتی که وجود دارد کشور ما آرام ترین کشور جهان است.
قادری رهبری مقام معظم رهبری، همفکری روحانیت اهل تسنن و شیعه و حضور مردم در همه صحنهها را از عوامل آرامش در کشور جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد.