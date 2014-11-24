محور تکاب - ایرانخواه در جنوب آذربایجان غربی بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی ارتفاع برف در این محور را به طور میانگین 40 سانتی متر و در برخی نقاط این محور 1.5 متر رسیده بود که با تلاش راهداران مستقر در این محور 40 نفر سرنشین یک دستگاه اتوبوس که در کولاک شدید گرفتار شده بودند، نجات داده شدند.

علاوه بر این، به بیش از 30 دستگاه انواع خودروی سواری و کامیون گرفتار در برف و کولاک نیز کمک رسانی شد.

در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی تکاب باز بوده و تردد در آنها جریان دارد و رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی این شهرستان دارند باید وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ و دیگر امکانات ایمنی مجهز سازند تا دچار مشکل نشوند.

محور تکاب - ایرانخواه به طول بیش از 40 کیلومتر، شهرستان تکاب را به سقز در استان کردستان متصل می کند.

این محور و محور تکاب - دندی در این شهرستان در بیشتر مواقع فصل زمستان به دلیل بارش برف و کولاک شدید مسدود می شود.

تکاب با بیش از 80 هزار نفر جمعیت در جنوبی ترین نقطه استان آذربایجان غربی و 209 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.