به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان اظهار داشت: ساماندهی و مدیریت امور زائران همواره به عنوان یک اولویت و دغدغه از سوی مدیریت عالی استان مورد توجه قرار بوده است.

وی با اشاره به جایگاه ملی و حتی فرا ملی مشهد مقدس، افزود: این شهر سالانه پذیرای بیش از ۲۵ میلیون زائر داخلی و نزدیک به دو میلیون نفر زائر خارجی است و بر اساس اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۴۰ میلیون نفر ارتقا خواهد یافت.

استاندار خراسان رضوی گفت: بر همین اساس باید در راستای ارتقای جایگاه مشهد و ایفای نقش بین المللی آن بیش از گذشته تلاش شود.

رشیدیان با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه ملی زیارت به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور در تهران، خاطر نشان کرد: براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد کمیسیونی فرعی ذیل کارگروه زیارت در معاونت اجرایی رییس جمهور به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تشکیل شود و از طریق آن روند اجرای مصوبات، مصوباتی که تا کنون اجرایی نشده و جلوگیری از مصوبات موازی و تکراری، پیگیری، رصد و پالایش شود.

وی افزود: از دیگر مصوبات این جلسه گنجاندن موضوع زیارت در برنامه ششم توسعه بود و مقرر شد همانگونه که ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم به این موضوع اختصاص دارد در برنامه پنج ساله آینده کشور نیز ماده مربوط به موضوع زیارت مورد توجه قرار گرفته و پایدار شود.

رشیدیان تاکید کرد: بر اساس مصوبه نخستین جلسه کارگروه ملی زیارت در دولت یازدهم، مقرر شد در بودجه سال آینده کشور ردیف بودجه زیارت مختص به شهرهای مشهد، قم و شیراز باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در این جلسه با توجه به مصوبه هیئت محترم دولت در سفر به مشهد مقدس که مصوب شد سرمایه صندوق حرمین افزایش یابد، بر همین اساس مقرر شد وزارت راه و شهرسازی طی روزهای آتی جلسه هیات امنای صندوق را برگزار نماید و از منابع آن در راستای اجرای طرح های توسعه بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) استفاده شود.