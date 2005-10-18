مهندس علي آبادي قول داده مشكلات پرسپوليس را برطرف كند//هيات مديره پرسپوليس به افراد اقتصادي نياز دارد

بازيكن پيشين تيم هاي ملي و پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: رييس سازمان تربيت بدني طبق گفته خودشان به پرسپوليس علاقه فراواني دارند و گفته اند كه مشكلات اين تيم را حل مي كنند. من آينده تيم را روشن مي بينم و فكر مي كنم همه چيز ظرف روزهاي آتي به خوبي و خوشي پايان پذيرد.

كلاني در ادامه تصريح كرد: من درگير طراحي استاديوم پرسپوليس هستم و واقعا نمي توانم در خصوص مسائل فني تيم صحبت كنم .اما آنچه لازم است به آن اشاره كنم اين است كه پرسپوليس و استقلال جزو باشگاه هاي بزرگ اين مملكت هستند و بايد مورد حمايت واقع شوند.البته خوشبختانه وضعيت باشگاه استقلال نسبتا مساعد است و اين موضوع خودش جاي اميدواري دارد.

حسين كلاني در پايان در خصوص هيات مديره پرسپوليس افزود: كسي كه به عنوان عضو هيات مديره پرسپوليس در اين تيم مي خواهد به فعاليت مشغول شود بايد در كنار اين كار ، فعاليت اقتصادي هم داشته باشد تا بتواند براي باشگاه مفيد واقع شود.