لزوم اصلاح آب خام شهر کرمان/۷۴۰ هکتار فضای سبز در کرمان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مشرفی یکشنبه شب در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان آرامستان و فضای سبز را دو موضوع مطرح شده در جلسه اخیر کمیسیون کلان شهرها دانست و گفت: شهرداری کرمان اقدامات ارزنده ای در بحث فضای سبز انجام داده است.

وی سرانه فضای سبز کرمان را ۱۳.۵ مترمربع بر نفر دانست و افزود: در حال حاضر ۷۴۰ هکتار فضای سبز در شهر کرمان وجود دارد.

مشرفی گفت: این آمار در مقایسه با سرانه فضای سبز ۱.۵ مترمربع بر نفر یزد و چهار مترمربع بر نفر زاهدان بسیار مطلوب است اما در مقایسه با سرانه ۲۳ مترمربع بر نفر تهران کم است.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به اینکه در شهر کرمان آب خام از ۶۰ چاه تامین می شود، ابراز داشت: در حال حاضر از این تعداد چاه ۱۹ حلقه غیرفعال بوده یا به لایه های بدون آب برخورد کرده اند.

مشرفی اذعان داشت: ۴۱ حلقه چاه نیز در حال کار هستند که EC آنها از هشت هزار تا ۶۰۰ هزار متفاوت است که این آب باعث خشکیده شدن درختان می شود.

رئیس کمیسیون عمران، نظارت و مسائل کلان شهرهای شورای شهر کرمان تصریح کرد: شهرداری طرح مخلوط کردن آب های مناسب و غیرمناسب را در دست دارد که این امر منجر به تولید آبی با EC مناسب در حدود دو هزار می شود که بسیاری از درختان این EC را می توانند تحمل کنند.

مشرفی با اشاره به اینکه این EC برای گل ها و برخی درختان کوچک قابل تحمل نیست، افزود: شهرداری باید به آب مناسب تری برای گلکاری دست پیدا کند.

این مسئول از بررسی طرح های شهرداری در این زمینه خبر داد و افزود: مقرر شد شهرداری برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود برای اصلاح ساختار فضای سبز، آب خام، چگونگی مخلوط کردن آب خام و ایجاد کمربند آب خام در شهر را برای بررسی بیشتر به شورای شهر ارائه کند.