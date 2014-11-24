آیین نامه جدید برگزاری کنسرت ها در هرمزگان تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا درویش نژاد ضمن تأکید بر تغییر رویکردها در خصوص شیوه برگزاری کنسرت ها و هم چنین نحوه حمایت ها افزود: وظیفه اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرحله نخست، حمایت و صیانت از میراث موسیقیایی هرمزگان است که در این خصوص کارهای بر زمین مانده زیادی وجود دارد.

وی بر اصلاح نحوه برگزاری کنسرت های موسیقی در بندرعباس اشاره کرد و گفت: رویکرد و سیاستگذاری فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بر مبنای تغییر ذائقه مردم و متمایل کردن آن ها به سمت موسیقی فاخر ملی، سنتی، بومی و محلی باشد و با شیوه فعلی نمی توان به این هدف والا دست یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود چیز زیادی از موسیقی بومی و محلی استان هرمزگان باقی نخواهد ماند و تأکید دارم تا سیاست های حمایتی در خصوص موسیقی در هرمزگان هدفمندتر و با اولویت موسیقی بومی و محلی باشد.

درویش نژاد خواهان کمک و همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط با این مسأله شد و گفت: قیمت برگزاری کنسرت در بندرعباس به شدت بالا رفته است و بخش قابل توجهی از مردم توانایی استفاده از این برنامه ها را ندارند و لازم است همه دستگاه های نظارتی در مسیر صدور مجوز، همکاری لازم را در خصوص پایین آوردن قیمت برنامه های فرهنگی و هنری به ویژه کنسرت ها داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین آیین نامه جدید برگزاری کنسرت ها در هرمزگان خبر داد و گفت: این آیین نامه پس از چندین جلسه آسیب شناسی و با رویکرد حمایت از موسیقی فاخر ملی، بومی و محلی تهیه و به زودی اعلام خواهد شد.