مزارع كشاورزي خوزستان به صورت کنترل از راه دور کنترل می شوند

سهراب چنداز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از مهمترين اهداف اين دستگاه را صرفه جويي در وقت، كاهش تردد خودرو و نيروي انساني در مزارع براي روشن و خاموش كردن موتور پمپ آبياري و به تبع آن كاهش مصرف سوخت خودرو، صرفه جويي در مصرف آب و برق و كم شدن هزينه هاي كشاورز برشمرد.

وي گفت: اين دستگاه در سطح مزارع به شكل آنلاين و 24 ساعته، با ارسال پيامك روي موبايل كشاورز، وي را از كاركرد و نوسانات موتور پمپ كشاورزي آگاه مي كند.

چنداز ابراز اميدواري كرد: با راه اندازي كامل اين سامانه در تمام مزارع استان خوزستان، شاهد میلیونها تومان صرفه جويي اقتصادي در بخش كشاورزي باشيم.

وي از شركت نفت و سازمان آب و برق كه اين سامانه به نوعي در راستاي تحقق اهداف آنها به مشار می رود، خواست در راه اندازي بهتر اين پروژه، اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی را ياري كنند.

مديرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خوزستان اظهار کرد: هم اكنون كشاورزان و توليدكنندگان مي توانند با مراجعه به اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان محل سكونت خود از نحوه خريد و نصب دستگاه هاي كنترل از راه دور چاه ها و پمپ هاي آب كشاورزي، اطلاعات لازم را كسب كنند.