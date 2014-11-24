اجرای هشت هزار متر نقاشی دیواری در سطح شیراز تا پایان سال

سید علی اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مضامین نقاشی های دیواری که در شیراز به تصویر در می آیند همواره طبیعت، مسائل اجتماعی، سبک زندگی ایرانی و اسلامی و توجه به محیط زیست است.

وی با بیان اینکه چهار شاخصه اصلی در خصوص نقاشی های سطح شهر دنبال می شود، گفت: القا شادابی و نشاط با استفاده از نقاشی ها، استفاده از سبک های هنری بومی و ملی، اهمیت روابط اجتماعی، اخلاق شهروندی و سبگ زندگی ایرانی و اسلامی و اهمیت حفظ محیط زیست از این جمله هستند.

مدیر زیباسازی شهرداری شیراز با بیان اینکه شکل و فورم نقاشی ها از لحاظ تاثیر روان شناسی که بر افراد دارند مورد توجه است، عنوان کرد: قبل از اینکه هر نقاشی بر دیوارهای شهر ظاهر شود، در کمیته ای تخصصی از جنبه های مختلف فنی و محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد و تا زمانی که نتواند از کمیته رای مساعد کسب کند، در فضای شهری به اجرا در نخواهد آمد.

حسینی با عنوان اینکه 100 نقطه از شیراز برای اجرای نقاشی های دیواری در سال جاری انتخاب شده اند، اظهار داشت: با توجه به مسائل مالکیت شخصی که در شهر وجود دارد، اجرای این نقاشی ها منوط بر همکاری شهروندان با سازمان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 هنرمند در بحث نقاشی های دیواری با سازمان زیباسازی همکاری می کنند، گفت: انتخاب هنرمندان براساس راستی آزمایی که از توانایی ها و کیفیت کار آن ها صورت می گیرد، انجام می شود و برای هر کاری با اعلام فراخوانی هنرمندان دعوت به همکاری می شوند.

مدیر زیبا سازی شهرداری شیراز همچنین در اشاره به دیوار نویسی های سطح شهر شیراز، با بیان اینکه این پدیده یکی از مشکلات مهم امر زیبایی شهر است، ابراز داشت: چنین شرایطی به هیچ وجه شایسته شان شهر شیراز نیست و نمونه ای از مظاهر بی فرهنگی محسوب می شود و به فرهنگ سازی نیاز دارد.