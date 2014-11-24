صهیونیسم و آمریکا اتاق فکر تکفیری ها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در این دیدار که در تاریخ 22 / 10/ 1392 در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا برگزار شد، خواستار توجه جدی نظام و دولت به بحث مقابله با جریان های تکفیری شدند و اظهار داشتند: مسوولان نظام و دولت به خصوص وزارت خارجه باید در کنار علمای حوزه، دارالتقریب و مجمع جهانی اهل بیت(ع) به صورت جدی به رایزنی و گفت وگو با مسوولان دیگر کشورها و سران مذاهب اسلامی بپردازند تا بتوانند جلوی کشتار هر روزه مسلمانان را بگیرند.

وی با اشاره به همزیستی مسالمت آمیز اهل سنت و شیعه در کشور، تصریح کردند: با وجود همه تلاش هایی که از زمان مرحوم بروجردی تاکنون در جهت تقریب صورت گرفته است، برخی کم کاری ها باعث شد که امروز شاهد برخی اختلافات بین مذاهب اسلامی باشیم.

ایشان با بیان اینکه همواره در هر عصر و سرزمینی در مقابل هر حق یک باطل وجود دارد، خاطرنشان کردند: مادامی که در این عالم زندگی می کنیم با پنج جناح مهاجم رو به رو هستیم که هر کدام مصداق یک جهنم هستند و حوزه های علمیه باید به علومی مسلح باشند تا پاسخگوی خطرات ناشی از این جناح های پنج گانه باشند.

این مرجع تقلید با برشمردن این خطرات پنج گانه، افزودند: نخستین جناح منحرف و خطرساز عده ای هستند که در مقابل خداوند ادعای خدایی می کنند، مانند فرعون، همچنین در مقابل هر پیامبری یک پیامبر جعلی وجود داشته است و نیز در مقابل هر غدیری یک سقیفه وجود دارد.

آیت الله جوادی آملی ادامه دادند: از دیگر جناح های منحرف این است که در برابر علمای راستین و اصیل که حافظ کتاب و سنت بودند، علمای درباری نیز داشتیم که فتوای مطابق نظر حکومت وقت می دادند و نیز در مقابل مومنان حقیقی منافقان مومن نما نیز وجود دارد.

ایشان با اشاره به پیامدهای مثبت و روشنگرانه اینگونه همایش ها و کنگره ها، اذعان داشت: این همایش ها با روشنگری خود به طور قطع خواهد توانست جلوی انحراف اذهان را به سمت جریان های تکفیری بگیرد؛ لیکن همایش های علمی و کلامی نمی تواند به تنهایی مانع عمل تکفیری ها شود، بلکه باید از همه ابزارها از جمله رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک نیز برای جلوگیری از کشتار هر روزه مسلمانان بهره برد.

در ابتدای این دیدار دبیر اجرایی کنگره بین المللی خطر جریان های تکفیری با اشاره به انتشار منشور علمی کنگره، گفت: تبارشناسی جریان های تکفیری، ریشه یابی افکار و اندیشه های جریان های تکفیری و پیامدهای سیاسی آن و نیز بررسی راهکارهای جهان اسلام برای برون رفت از بحران تکفیر جزء عناوین علمی کنگره خواهد بود.

حجت الاسلام سید مهدی علیزاده موسوی افزود: منهج شناسی جریان های تکفیری، مبانی اعتقادی آنها و شبهه شناسی تکفیری ها در راستای مقابله صحیح با آنها در منشور کنگره خطر جریان های تکفیری برای اسلام، مسلمانان و بشریت گنجانده شده است.