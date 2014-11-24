452 پروژه شهرستان رشت نیازمند 45 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی صبح دوشنبه در جمع مسئولان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب افزود: بر اساس مصوبه دولت عملیات اجرایی پروژه های 80 درصد شهرستان باید در سریع ترین زمان ممکن پایان یابد بر این اساس اتمام 132 پروژه شهرستانی با اعتبار بیش از 100 میلیارد تومانی در اولویت اقدام ها قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از 80 هزار اراضی باغی و کشاورزی در سطح شهرستان رشت وجود دارد که باید به این میزان برخورداری از بیش از 64 هزار شالیزار را اضافه کرد که باید به این مهم توجهی ویژه داشت.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه برای دستیابی به نتایج مطلوب باید برخی از پروژه‌های تأثیرگذار و زیرساختی با استفاده از منابع دیگر در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد، ادامه داد: تحقق این مهم نیازمند حمایت نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی است.

وی لایروبی نهرهای کشاورزی، ساماندهی آب بندان ها، آسفالت و بهسازی راه‌های مواصلاتی تأثیرگذار مانند پروژه امامزاده هاشم به خمام را از اولویت های شهرستان رشت دانست و گفت: ساماندهی راه‌های اصلی مانند کوچصفهان به سنگر، خشکبیجار به خمام و خشکبیجار به لشت نشا که وضعیت نامناسبی دارند و یا راه‌های فرعی مانند امین آباد و راه‌هایی که علاوه بر داشتن ارزش اقتصادی در جذب گردشگر نیز مؤثر بوده از اولویت های مهم دیگر است.

مهدوی با اشاره به اینکه پروژه‌های درمانی مهمی در سطح شهرستان در حال اجرا بوده که نیازمند اعتباراتی تکمیلی است، افزود: در بخش گازرسانی نیز امید است با بهره‌گیری از بند " ق" بتوان روستاهای بیشتری را گازدار کرد تا میزان بهره مندی شهرستان رشت از 47.92 درصد فراتر رود.

وی اظهار داشت: طی هفته گذشته با پیگیری های صورت گرفته در تهران که با حمایت نمایندگان شهرستان رشت تمامی اعتبارات تبصره 22 که 23 میلیارد تومان بوده تخصیص یافت تا گام بزرگی در توسعه بیش از پیش این شهرستان برداشته شود.

فرماندار شهرستان رشت یادآور شد: در حال حاضر میزان بهره مندی این شهرستان از راه های آسفالته 47.2 درصد بوده وظعیت مطلوب تری نسبت به میانگین کشوری دارد.