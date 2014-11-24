پذیرش سه هسته فناور پزشکی در پارک علم و فناوری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتی با اعلام این مطلب بیان داشت: این سه هسته پس از بررسی طرح آنها و به منظور عملیاتی شدن ایده های ارائه شده و توسعه کسب وکار پایدار در استان هرمزگان پذیرش شدند.

وی عنوان کرد: هسته فناور جلبک زیست فناور خلیج فارس با ایده محوری تولید فرآورده های بیولوژیک با تاکید بر شناسایی ترکیبات ایمن و موثر دارای خاصیت ضد سرطانی از گیاهان دریایی یکی هسته های پذیرش شده در پارک علم و فناوری هرمزگان است.

فتی اظهارداشت: هسته فناور "تجهیز سلامت جنوب" با ایده محوری ساخت و تولید دستگاه استاپلر عروقی جهت انجام اناستاموزهای شریانی وریدی در بیماران نیازمند به دیالیز و هسته فناور "ره آورد سلامت" با ایده محوری ساخت ماده منعقد کننده خون داخل ساکت دندان کشیده شده با استفاده از ترکیب عصاره و پودر جانوری-گیاهی پذیرش شدند.