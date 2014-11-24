برگزاری یادواره شهدا زمینه ساز ترویج تفکر فرهنگ بسیجی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر ،محسن لطف‌اللهی صبح یکشنبه در دومین یادواره شهدای هنرمند که با محوریت شهید شاخص استان کردستان غلامرضا نریمان در مجتمع فرهنگی هنری امیر نظام گروسی برگزار شد، اظهار داشت: شهدای ما مخلصانه در راه شهادت قدم نهادند و عمر و هستی خود را فدای اعلای آرمان های اسلام و انقلاب کردند و با خداوند معامله کردند و پاداش این معامله گران بها هم بهشت جاودان است.

وی به اهمیت برگزاری یاد واره های شهدا اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین همایش هایی میتواند به تقویت روحیه شهادت و ایثار در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان کمک شایانی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بيان اينكه اقتدار، امنيت و عزت امروز كشور مرهون خون پاك شهيدان است، اعلام كرد: خدمات شهدای این خطه از ایران اسلامی در پیروزی هشت سال دفاع مقدس انكارناپذير است.

وی افزود: امروز ايران اسلامی به بركت جانفشانی‌های شهدا در حوزه‎های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و غيره به الگويی در دنيا تبديل شده است.

لطف الهی اضافه کرد: نیروهای مخلص بسیج با صداقت و اخلاص و سرلوحه قرار دادن فرامین رهبری ادامه دهنده راه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران خواهند بود.

وی با اشاره به شهید هنرمند شاخص استان کردستان شهید نریمان تصریح کرد: سلاح این شهید در جبهه‌های نبرد دوربین عکاسی بود که تمام رخدادهای دوران جنگ را به تصویر می‌کشید.

مدیر آموزش و پرورش بیجار در پایان سخنان خود در جريان برگزاري اين يادواره شهدا یادآور شد: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه در میان نسل جوان، ضامن حفظ ارزش های والای اسلامی است.