به گزارش خبرنگار مهر،‌ به دلیل همزمانی با ایام سوگواری حضرت سید الشهدا (ع) بازار موسیقی در هفته های گذشته روزهای تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت اما همانطور که پیش بینی می شد این آلبوم های پاپ بودند که به دلیل غیبت چند ماهه خوانندگان محبوب مردم در اجراهای زنده و تولیدات استودیویی از فروش بعضا قابل توجهی برخوردار بودند.

در این میان نیز نمی توان به انتشار چند اثر ارزشمند و قابل توجه در عرصه موسیقی ایرانی اشاره نکرد که علاوه بر فروش نسبتا خوبی که داشتند می توانند منبع خوبی برای مخاطبان موسیقی جدی و اصولی باشد. اگر چه این موضوع بعید است که با توجه نحوه سیاستگذاری ها که در این سال ها اغلب به موسیقی عامه پسند گرایش داشته این آلبوم ها بتوانند روزی در جایگاه بالای فروش آثار موسیقایی کشور قرار گیرد، جایگاهی که در کشورهای صاحب فرهنگ و هنر امری اجتناب ناپذیر است.

فروش خوب داستان موسیقایی افتخارآمیز ترین عروسی عالم

در حوزه موسیقی سنتی آلبوم «مسیحا» به آهنگسازی بهرام خانی، خوانندگی حسام الدین سراج و از تولیدات حوزه هنری در رتبه های برتر فروش است.

این مجموعه روایتگر داستان بانویی است که علاوه بر افتخار عروسی پیامبر اسلام، امیر مومنان، حضرت صدیقه کبری و 10 فرزند معصومشان به مقام مادری امام عصر ما، حجت باقی الهی حضرت محمد بن الحسن العسکری نیز مفتخر است.

«مسیحا» در دستگاه نوا با شعر حافظ و آهنگسازی حسام الدین سراج، «مقام فنا» در دستگاه نوا با شعری از کمپانی، «باد صبا» با شعری از کمپانی در دستگاه افشاری، «رویا» با شعری از سید مرتضی میرفخرایی و قیصر امین پور در آواز دشتی، «دل آرام» با شعر کمپانی در دستگاه دشتی، «شعله آه» با شعری از کمپانی برگرفته از گوشه یتمیک در آواز ابوعطا، «خرامان» با شعر حافظ در آواز بیات ترک، همنوازی با سه تار و نی، «درد پنهان» با شعری از حافظ در دستگاه شور قدیم و همراهی تنبور و ارکستر، «یار مهربان» با شعر سعدی در دستگاه ماهور، «حریم حرم» با شعر حافظ شامل آواز ماهور به همراهی سازهای سنتی و «شاهد عزل» با شعر کمپانی در دستگاه ماهور قطعاتی هستند که در این آلبوم موسیقایی منتشر شده اند.

بهرام خانی تار و سه تار و تنبور و عود، داود ورزیده نی، کوروش بابایی کمانچه، شاهرخ رستم تنبور، شهلا رضایی تنبور، محمود فرهمند تنبک، مسعود حبیبی دف، سعید سرتایی کوزه، میثم مروستی، علی جعفری و پدرام فریوسفی ویولن، سهراب برهمندی ویولا، کریم قربانی، داود منادی ویولن سل و ژاله صادقیان دکلمه دیگر عوامل اجرای آلبوم موسیقایی «مسیحا» هستند.

در این بخش آلبوم های «مثنوی در دستگاه موسیقی ایرانی» با هنرمندی حاتم عسگری، «رفتم و بارسفر بستم» به آهنگسازی زنده یاد علی تجویدی، تنظیم کامبیز روشن روان و خوانندگی علیرضا قربانی و «فصل عاشقی» به خوانندگی سالار عقیلی در ردیف پرفروش ترین ها قرار گرفته اند.

اثر آهنگساز جوان در ردیف پرفروش های بی کلام سنتی

در حوزه بی کلام سنتی آلبوم «دروج» به آهنگسازی و نوازندگی سهیل مخبری و تهیه کنندگی موسسه آوای باربد نیز در بین آثار پرفروش این حوزه جایگاه خوبی دارد.

این آلبوم که مهر ماه امسال با سازبندی و صدای جدید در سراسر کشور منتشر و پخش شد مجموعه ای است که با بافت و فرمی چند صدایی برای سازهای زهی کمانی (آرشه ای) ایرانی در قالب موسیقی ملی ایران آهنگسازی، نوازندگی و تنظیم شده است. در دُروج سعی بر این بوده که با دیدی آزاد نسبت به ردیف دستگاهی موسیقی ایران نغمات و ملودی ها طوری در کنار هم چیده شوند که در نهایت فضایی متفاوت نسبت به آثار هم ردیف و هم خانواده خود ایجاد کرده و به وجود بیاورد.

تمامی سازها اعم از کمانچه، کمانچه آلتو و قیچک آلتودر آلبوم «دُروج» توسط سهیل مخبری نواخته شده و اردشیرکامکار نیز در دفترچه این اثر یادداشتی را در ستایش آهنگساز و خود آلبوم نگاشته است.

در این حوزه آلبوم های «در مسیر فصل ها» علیرضا راستین فر و «ترمه ساز» با هنرمندی سیاوش حسابی در فهرست پرفروش ترین آلبوم ها طی هفته های اخیر قرار گرفته است.

«پاروی بی قایق» خواننده مرموز همچنان خوب می فروشد

آلبوم «پاروی بی قایق» تازه ترین اثر موسیقایی محسن چاووشی که علاقه زیادی به رمز آلوده و ناشناخته بودن دارد، این روزها در ردیف برترین آثار موسیقایی بازار به لحاظ فروش قرار گرفته است.

تازه‌ترین آلبوم محسن چاووشی توسط موسسه تصویر گستر پاسارگاد، تهیه‌کنندگی مسعود دهقان، مدیریت اجرایی مهدی معزی و طراحی گرافیک بزرگهمر حسین‌پور مهر ماه وارد بازار موسیقی شد. انتشار «پاروی بی قایق» در حالی بود که از همان ابتدا دانلود غیر قانونی اثر با کیفیت دانلود 320 روی سایت های مختلف قرار گرفت.

آلبوم «پاروی بی‌قایق» شامل 10 قطعه با نام های «دزیره» با ترانه روزبه بمانی و تنظیم امیر جمال فرد، «قهوه قجری» با ترانه روزبه بمانی و تنظیم محسن چاووشی، «تفنگ سرپر» با ترانه حسین غیاثی و تنظیم محسن چاوشی، «پاروی بی قایق» با ترانه حسین صفا و تنظیم امید حجت، «خواب»، «یه خونه کوچیک»، «کلنجار»، «وصیت»، «جز» با ترانه حسین صفا و تنظیم محسن چاوشی و «یوسف» با ترانه حسین صفا و تنظیم کوشان حداد است.

امید حجت، شاهرخ پوریامین و بهنود فدوی گیتار الکتریک، امید حجت گیتار آکوستیک، بابک ریاحی پور گتیار باس، فیروز ویسانلو گیتار اسپانیش، هومن نامداری کلارینت، میثم مروستی ویولن نوازندگان این آلبوم هستند ضمن اینکه میکس نهایی آلبوم توسط امیر جمال فرد و مسترینگ آن در آلمان انجام شده است.

در این حوزه آلبوم های «ماه هفتم» مازیار فلاحی و «مدار بی قراری» بابک جهانبخش نیز در رده های بعدی پرفروش های موسیقی پاپ قرار گرفته است.

گروه کر آوازی تهران با وکاپلای یک و دو در بخش کلاسیک ایرانی

از جمله آثاری که در بخش کلاسیک ایرانی از فروش قابل قبولی برخوردار است آلبوم «وکاپلا 1 و 2» با هنرمندی گروه کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلوست که با وجود گذشت چندین ماه از تاریخ انتشار همچنان با استقبال مواجه شده است.

گروه آوازی تهران دو سال گذشته اولین آلبوم خود با نام «وکاپلا» را منتشر کرده بود، چندی بعد نیز آلبوم «وکاپلا 2 » را نیز روانه بازار موسیقی کرد که این آلبوم نیز همچنان در ردیف پرفروش های موسیقی در بخش کلاسیک ایرانی است.

در این آلبوم روی قطعاتی از فیلم‌هایی چون «مالنا»، «پاپیون»، «جک اسپارو»، «ابدیت»، «خوب، بد، زشت»، «زورو» و »سینما پارادیزو» کار شده و همایون شجریان هم به عنوان خواننده مهمان تصنیف دلشدگان را اجرا کرده است. گروه آوازی تهران همانند آلبوم قبلی‌شان از هیچ سازی استفاده نمی‌کنند و صدای سازها را با استفاده از آواهایی که به صورت چند نفره اجرا می‌شود، شکل می‌دهند.

براساس این گزارش آلبوم های «باخ برای گیتار کلاسیک» و « تلخ و شیرین» با هنرمندی لیلی افشار در فهرست پرفروش های این بخش قرار گرفته اند.

سردمداری «دنگ شو» و داود آزاد در موسیقی تلفیقی

در حوزه موسیقی تلفیقی هم همانطور که پیش بینی می شد آلبوم « اتاق گوشواره» گروه دنگ شو به همراه آلبوم «تو همه، ما هیچ» داود آزاد در ردیف پرفروش ها قرار گرفته اند.

آلبوم «تو همه، ما هیچ» به خوانندگی داود آزاد با حضور اساتیدی چون حسن ناهید، هادی منتظری به یاد استاد حسن کسایی خرداد امسال وارد بازار موسیقی شد.

آلبوم «تو همه، ما هیچ» شامل 13 قطعه است که به آهنگسازی داود آزاد، استاد کسایی، امیر جاهد، درویش خان با اشعاری از مولانا، حافظ، دکتر مسعود مظلوم، امیر جاهد و داود آزاد منتشر می‌شود. این آلبوم شامل قطعاتی از جمله خیال تو، اسرار تو، یاد تو، اقرار تو، مست تو، بیمار تو، هجر تو، رنگ تو، ساز تو، روی تو، همتای تو، لطف تو، و وجد تو است.

اولین آلبوم رسمی گروه موسیقی «دنگ شو» نیز اواخر مهر ماه روانه بازار موسیقی شد. در این آلبوم که با نام «اتاق گوشواره» توسط موسسه موسیقایی آوای باربد منتشر شده 10 قطعه «دنگ شو»، «یار بیگانه نواز»، «حلوا»، «بی خوابی»، «آبان کاشی 16»، «ماهی ها»، «دل بند»، «سیاهی» و «The End» برای علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.

اسحاق چگینی نوازنده نی در قطعه «ماهی ها»، نیما عظیمی نوازنده سه تار در قطعه «حلوا»، مانی مزکی نوازنده سازدهنی در قطعه «دل بند» هنرمندانی هستند که به عنوان نوازنده مهمان در این آلبوم حضور دارند ضمن اینکه علی زندوکیلی، سعید آثانی به عنوان خواننده، امین غفاری ویولن، نیما حسینی ویولا، ماکان خوی نژاد، آتنا اشتیاقی ویولن سل، آرش ضرابیان کنترباس، حسام صدف نژاد ابوا دیگر نوازندگاه این آلبوم موسیقایی هستند.

البته در این حوزه آلبوم «اشارات نظر» میلاد درخشانی نیز جزو پرفروش هاست.

پرفروش های موسیقی در بخش های دیگر

آلبوم های «تقدیم به خدا» به هنرمندی علیرضا لاچینی در بخش بی کلام پاپ، «گذشته، حال، استمراری» مجموعه موسیقی فیلم های کارن همایون فر، «آرایش غلیظ» به آهنگسازی سهراب پورناظری و «کنعان» به آهنگسازی کریستف رضاعی در بخش موسیقی فیلم، «مقام سحری» با هنرمندی رضا صالحی، «از زبور تنهایی» با هنرمندی سید علی جابری و «در سایه سار مهتاب» با هنرمندی مقداد شاه حسینی، «چهل حکایت از سعدی» به آهنگسازی کارن همایون فر و کلام زنده یاد خسرو شکیبایی، «دوست دارم» و «مهمانی طولانی» با کلام احمدرضا احمدی در بخش موسیقی و کلام پرفروش ترین آثار موسیقایی هفته های اخیر بازار موسیقی هستند.

براساس این گزارش در بخش تصویری موسیقی نیز آثاری چون «بال در بال» زنده یاد محمدرضا لطفی، «به نام گل سرخ» به خوانندگی سالار عقیلی و «مرغ سحر» عالیم قاسم اف در ردیف پرطرفدارها قرار دارد.