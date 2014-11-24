به گزارش خبرنگار مهر، مولوی غلام نقی صبح دوشنبه در کنگره جهانی جریانهای تکفیری و افراطی از نگاه علمای جهان اسلام که در موسسه امام کاظم(ع) در حال برگزاری است، با اشاره به تغییر ماهیت تکفیر در شرایط کنونی اظهار کرد: این پدیده که بلای جان جهان اسلام شده یکی از حوادث محیرالعقول است.
وی تاکید کرد: کشورهای غربی از جمله آمریکا و لابیهای صهیونیستی در گذشته به کشورهای اسلامی لشکرکشی میکردند اما امروز با درگیرکردن مسلمانان به خود، نیازی به لشکرکشی ندارند.
به گفته امام جمعه اهل سنت تایباد، دشمنان اسلام تکفیریها و افراطیها را به نام اسلام ایجاد کرده و به جان خود مسلمانان انداختهاند.
مولوی غلام نقی با بیان اینکه گروههای تکفیری و افراطی مسلمان نیستند اظهار کرد: هیچ مسلمانی هم کیش خود را کافر نمیخواند و به نام اسلام و زیر پرچم لا اله الا الله سر مسلمانان را نمیبرد.
وی معتقد است که حقیقت استکبار جهانی پشت پرده جریانهای تکفیری و افراطی قرار دارد، چراکه گروههای تروریستی هیچ گاه از مسجدالاقصی حمایت نمیکنند.
وی ادامه داد: در حالی که رژیم صهیونیستی مسجد الاقصی را محاصره کرده و یهودیان به مقدسات ما اهانت میکنند ولی تکفیریها که خود را مسلمان میدانند تا کنون اعتراضی به این هتک حرمت نکردهاند و حتی به کشتار مسلمانان به دست صهیونیستها هم بیاعتنا هستند.
وی به پشت پرده حمایت آمریکا و کشورهای غربی از داعش اشاره کرد و افزود: آمریکا در مناطقی مانند کوبانی و جرف الصخر به بهانه مبارزه با تروریسیم، اسلحههای خود را برای داعش فرو میریزد.
مولوی غلام نقی تاکید کرد: اوباما با شعار تغییر در سیاستهای آمریکا بر سر کار آمد ولی ضربه سختی به اسلام وارد کرد. او بود که گروههای تروریستی را پرورش داد و امروز مسلمانان به جان هم افتادند و گروههای تکفیری به کشتار مسلمانان میپردازند.