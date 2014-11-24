5 بیماری موبایلی را بشناسید/ رابطه اشعه موبایل با چروکی پوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر و در عصر فناوری، تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی امروزه را تشکیل داده اند. اما وسایل ارتباطی جدید با بیماری های مختلفی همراه هستند که در دراز مدت برای انسان خطرناک بوده و می توانند انسان ها را تا پای صدمات و آسیب های جدی پیش ببرند.

* خواب نامنظم و افزایش بیماری های مختلف

تلفن های همراه در زمان خواب نیز در نزدیکی تخت یا محل استراحت قرار می گیرند تا با کوچکترین لرزشی به کنترل آنها پرداخته شود. این عادت همیشگی باعث اختلال در خواب و ابتلا به بیماری های مختلف را افزایش می دهد. پزشکان معتقدند الگوی نامناسب خواب با افزایش ابتلا به بیماری های مزمن در ارتباط است.

* ارتباط بین ارسال پیامک و کمردرد

نوشتن و ارسال هر پیامک با فشار زیادی بر ستون فقرات همراه است. ارسال دائمی پیامک و زاویه دار بودن سر باعث می شود تا ناحیه گردن و شانه ها دچار سایش شده و ستون فقرات را با مشکلات بسیاری مواجه کند که گاهی اوقات تا اعمال جراحی سخت و چندین ساعته پیش خواهد رفت و منحنی طبیعی ستون فقرات در اثر ارسال دائمی پیامک دچار تغییر شکل می شود.

* تاثیر نور آبی موبایل بر پوست

پزشکان معتقدند نور آبی و اشعه تلفن همراه با چروک های پوستی در ارتباط است. اشعه های موبایل به بافت پوستی نفوذ کرده و باعث مرگ سلولی می شوند که در نتیجه با لکه های پوستی و چین و چروک همراه خواهد بود.

* تاثیر تلفن همراه بر ضعیفی چشم

نور تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مانند لپ تاپ، تبلت و تلویزیون های تخت می توانند به چشم آسیب رسانده و باعث ضعیفی چشم شوند.

* ارتباط بیماری دست ها و موبایل

محققان معتقدند ارتباط همیشگی و دائمی با تلفن های همراه و لپ تاپ می تواند ابتلا به بیماری های مختلفی مانند التهاب انگشتان، تاندون های دست و ... را به همراه داشته باشد.