داریوش مودبیان مترجم، کارگردان و بازیگر تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش در حوزه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در تابستان امسال کارگاه آموزشی «از متن تا اجرا» را با گروهی از جوانان علاقمند در قالب جشنواره تئاتر شهر برگزار کردم. موضوع این کارگاه درباره نگارش کمدی بود که در نهایت نیز به اجرای نمایشنامه خوانی دو اثری که در این کارگاه نوشته شده بود در جشنواره تئاتر شهر انجامید. بسیار مایل هستم در صورت امکان این کارگاه ادامه یابد چون فصل تابستان زمان مناسبی برای برگزاری چنین کلاس‌هایی نیست و بیشتر خردسالان و کودکان در این فصل فراغت دارند و جوانان و دانشجویان معمولا در مسافرت بوده و یا به شهرهای خود سفر کرده اند.

وی ادامه داد: این دوره‌ها کاملا در سطحی حرفه ای برگزار می شود و هدف آن تنها آموزش صرف نیست بلکه این کارگاه ها باید به شکلی عملی نیز باشد تا در نهایت به نگارش متن یا اجرا منتهی شود. من نیز تلاش کردم در این دوره متون نگارش شده توسط هنرجویان در کلاس روخوانی شود و در نهایت دو کار نیز به صورت نمایشنامه خوانی اجرا شد. همچنین در مردادماه نیز کارگاه آموزشی دیگری در شهر کیش برگزار کردم که در ارتباط با اجرای کمدی محیطی بود. شهر کیش زمینه مناسبی برای اجرای کارهای فرهنگی و محیطی دارد بنابراین در این دوره روی آثار گلستان سعدی و کمدی های محیطی متمرکز شدیم.

بازیگر فیلم «دختری با کفش های کتانی» یادآور شد: در شهری مثل کیش نمایش‌های شاد و مردم پسند بیشتر جواب می دهد که البته این نوع اجراها باید به شکلی علمی و هدفمند آموزش داده شود. همچنین در حال برگزاری کارگاه چگونگی کار در استودیو، گویندگی و نمایش رادیویی هستم.

مودبیان درباره کار در حوزه اجرایی توضیح داد: متاسفانه به دلیل اینکه خودم باید به دنبال حامی مالی و تامین هزینه های یک نمایش باشم و معمولا کمکی به ما صورت نمی گیرد فعلا ترجیح می دهم در حوزه اجرایی کمتر فعال باشم. اما در حال آماده سازی نمایشی با عنوان «با اجازه آقای مولیر» هستم که حاصل تجربیات و پژوهش هایی است که روی آثار مولیر در طول سال‌های متمادی انجام داده ام. نمایش درباره بازیگری است که به مولیر و نوشته هایش علاقه فراوانی دارد و نقش‌های مهم نمایشنامه های او را برای اجرا روی صحنه آماده می کند اما در نهایت سرنوشتی مثل خود مولیر خواهد داشت و روی صحنه جانش را از دست می دهد که البته همین امر نیز با بیانی کمدی روایت می شود.

کارگردان نمایش «قرارداد با مرگ» درباره آماده بودن چند جلد از مجموعه «طنزآوران جهان نمایش» برای ورود به بازار کتاب عنوان کرد: امیدوارم تا آخر امسال سه جلد 11، 12 و 13 وارد بازار کتاب شوند. فعلا منتظر جواب ارشاد برای اخذ مجوز هستیم اما همه مراحل آماده سازی کتاب ها انجام شده است. در حال حاضر روی جلدهای 14 و 15 این مجموعه کار می کنم.

وی درباره مضمون این سه جلد توضیح داد: جلد یازدهم به 4 نمایشنامه از مولیر اختصاص دارد. در جلد دوازدهم دو نمایشنامه قرون وسطایی فارس از کشورهای فرانسه و چین با یکدیگر مقایسه می شوند. نمایشنامه فرانسوی «پی‌یر پاتن وکیل» نام دارد و نمایش قرون وسطایی چینی «یک روز خاطره انگیز برای استاد رو» است که در این جلد این دو اثر را با وجودیکه از دو خاستگاه مختلف هستند مورد مقایسه قرار داده ام. به دلیل همین کار پژوهشی این جلد از تمام جلدهای این مجموعه سنگین تر شده است.

مودبیان درباه جلد سیزدهم این مجموعه بیان کرد: در جلد 13 که «دو نفره ها» نام دارد به برخی کمدی های مدرن که معمولا دو نفره هستند پرداخته ام. 6 نمایشنامه این بخش بیشتر از دهه 1960 و 1970 به بعد مورد بررسی قرار گرفته اند.

این هنرمند درباره دو جلد دیگری که در دست نگارش دارد، گفت: در جلد چهاردهم این مجموعه دو نمایشنامه از ژول رومن نمایشنامه نویس قرن 19 فرانسه با عنوان های «دکتر کنوک» و «دوچرخه سه ستاره» مورد توجه قرار گرفته اند. جلد پانزدهم هم همچون جلد ششم به موضوع آداپتاسیون و اقتباس از آثار بزرگان دنیای درام اختصاص دارد. در این جلد آداپتاسیونی که آرتور آداموف از کتاب «نفوس مرده» نیکلای گوگول کرده و آداپتاسیونی که سه نویسنده از قصه های کوتاه آنتوان چخوف کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد. سه داستان چخوف «مرگ یک کارمند»، «درباره تئاتر» و «درخواست» نام دارند که داستان «درباره تئاتر» را خودم آداپتاسیون کرده ام.

کارگردان نمایش«جشن سالگرد» در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: معتقدم که آموزش شیوه های آداپتاسیون و اقتباس اصولی از آثار ادبی جهان در کشور ما که با فقر سوژه مواجه است، لازم و ضروری به نظر می رسد. ما می توانیم ادبیات جهان را مد نظر قرار داده و از آنها اقتباس‌هایی انجام دهیم که به اندیشه خودمان نزدیک باشد. امیدوارم بتوانم در کارگاهی آموزشی زمینه چنین اقتباس‌هایی را به علاقمندان آموزش دهم.