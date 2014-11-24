تحلیل حضور جوانان در تشییع مرتضی پاشایی/ ایجاد قرار گاه ویژه برای متکدیان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل شورای اجتماعی وزارت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و 23 عضو به پایان رسید.

مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین مصوبات این شورا را اعلام کرد.

وی افزود: پیش از آغاز جلسه موضوع حضور پرشور جوانان از طریق فضای مجازی در تشییع جنازه مرتضی پاشایی مطرح شد که هر یک از اعضا تحلیل های خود را همراه با تذکر و پیشنهاد ارائه کردند. نکته قابل توجه این بود که جوان امروز دغدغه های زیادی دارد که در حال ظهور و بروز است و باید نهادهای متولی مطالعه عمیقی روی آن داشته باشند و تمام مطالعات در مورد فعل و انفعالات جوانان در نهادی متمرکز و ارزیابی شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی موضوع افزایش جمعیت را به عنوان دستور کار اصلی شورا عنوان کرد و افزود: در این جلسه مقرر شد کمیته ویژه ای برای اجرای این طرح ایجاد شود. ارزیابی هایی که تاکنون روی آن مطالعه شده بود هم مطرح شد تا به عدد رشد 2.1 درصدی جمعیت برسیم.

میرباقری با اشاره به اهمیت کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، گفت: ساماندهی متکدیان مورد بحث قرار گرفت و قرار شد این آسیب به صورت ریشه ای کارشناسی شده و هر استان یک قرارگاه ویژه برای ساماندهی متکدیان با مدیریت استانداری ها ایجاد کند تا به سرعت متکدیان تعیین تکلیف شوند.

این مقام مسئول در وزارت کشور در مورد آخرین وضعیت لایحه سازمان های مردم نهاد در این جلسه شورا، گفت: پیش نویس این لایحه تنظیم و به دولت ارائه شده است و برای تدوین آن 10 روز تمامی سازمان های مسئول روی آن بحث کردند البته قبلا این لایحه ماهیتی امنیتی گرفته بود اما حالا با دید فرهنگی و اجتماعی تهیه شده است.

وی افزود: تنها دغدغه ما طولانی شدن تصویب این لایحه است که قرار شد این لایحه در کمتر از 30 روز در دولت تصویب شده و مجلس هم در زمان کوتاه آن را نهایی کند.