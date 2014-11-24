تحصیلات بیشتر، استرس‌ بیشتر!

خبرگزاری « ایسنا» نوشت: در یک بررسی متخصصان کانادایی ابتدا این موضوع را مورد مطالعه قرار دادند که افراد در طول دوران زندگی‌شان به چه میزان توان مدیریت و کنترل مسائل‌ خود را داشته‌اند. همچنین از آنان پرسیده شد تا چه حدی با این جملات موافق یا مخالف هستند:

«شما نسبت به آنچه برایتان اتفاق می‌افتد کنترل کمی دارید» یا «شما اغلب در مواجهه با مشکلات زندگی‌تان احساس درماندگی می‌کنید.»

طبق مشاهدات این متخصصان فارغ التحصیلان دانشگاهی از بالاترین سطح کنترل بر امور زندگی‌شان برخوردار بودند که با میزان درآمد بالاتر مرتبط بوده و کمتر در معرض فشارهای مالی قرار داشتند. هرچند این فارغ التحصیلان دانشگاهی با وجود داشتن حس کنترل بیشتر بر امور زندگی خود نسبت به افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی احساس استرس بیشتری داشتند.

پرفسور «اسکات شیمِن» گفت: در حالی که کسب مدارک علمی و تحصیلی به شدت برای داشتن حس کنترل بر امور زندگی ضرورت دارد اما در عین حال نیز موجب می‌شود با ایجاد استرس در فرد، فوائد روان شناختی تحصیلات بالا کاهش پیدا کند.