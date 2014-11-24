به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدنژاد در یازدهمین همایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی با بیان اینکه حدود 5800 کیلومتر ساحل در کشور وجود دارد، اظهارداشت: ایران کشوری دریایی است اما متأسفانه از این ظرفیت خوب استفاده نمی‌شود و بخشی از مشکلات مناطق ساحلی ما عدم وجود خدمات مناسب گردشگری، کمبود آب شرب، بهره‌برداری نامناسب از زمین و ساخت‌وسازهای غیرفنی به خصوص در سواحل شمالی کشور است که باید بر توسعه دریا محور به این امر توجه کرد.

وی با بیان اینکه نبود دسترسی عموم مردم به سواحل، نبود برنامه مناسب برای کاربری زمین در سواحل و مالکیت در مناطق ساحلی از دیگر چالش‌هایی است که در توسعه دریا محور پیش‌رو داریم، بیان کرد: همه اینها گلوگاه‌های رشد جمعیتی در مناطق ساحلی جنوبی کشور و گلوگاه‌های توسعه سواحلی شمالی کشور هستند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: موانع فرهنگی و اجتماعی در سواحل، تغییر ساختار فرهنگی و ضریب تراکم جمعیت بالا در سواحل شمال کشور و ضریب پایین تراکم جمعیت در سواحل جنوبی از مشکلات پیش‌رو در توسعه سواحل است.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه نبود ارتباط مناسب با سرزمین اصلی در سواحل جنوب یکی دیگر از چالش‌های موجود است که موجب توسعه‌نیافتگی سواحل جنوب کشور شده است، بیان کرد: البته دولت تلاش می‌کند توسعه سواحل جنوبی هر چه بهتر انجام شود که در این باره می‌توان به سفرهای رئیس جمهور در ابتدای دولت به جنوب کشور اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه چنین چالش‌هایی نیازمند مدیریت هماهنگ در سواحل است، گفت: 17 سازمان مسئولیت امور سواحل کشور را بر عهده دارند که باید با یکدیگر تعامل داشته و رقابت را کنار بگذارند تا در چارچوب تعامل هماهنگ توسعه متناسب سواحل عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش مشکلات سواحل شمالی و جنوبی کشور باید ایجاد هماهنگی ملی جهت ساماندهی مناطق ساحلی و ایجاد شناخت، تفاهم و تأکید بر آرمان‌های ملی برای توسعه پایدار سواحل، در دستور کار قرار گیرد.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه رعایت مسائل ایمنی و امنیتی و دفاعی، افزایش ظرفیت اکتشاف و بهره‌وری و بهبود نقش مؤثر ما در همکاری‌های بین‌المللی از دیگر راهبردهای اساسی برای حل مشکلات سواحل است، اظهار داشت: راهکارهای مناسب و پایدار در ارتباط با محیط زیست، اجرای منطقه‌ای و جهانی برای شناخت پدیده‌های محسوس در این باره و اطمینان دادن به نسل آینده و کنونی مبنی بر اینکه هر چه در سواحل و دریاها است، اموال ملی محسوب می‌شود، برخی دیگر از راهبردهای اساسی برای حل چالش‌های موجود بر سواحل کشور است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: استفاده از منابع علمی و دانشگاهی در زمینه فعالیت‌ها و اقدامات در سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی و همکاری منطقه‌ای در ارتباط با سواحل کشور از دیگر راهبردهایی است که برای کاهش مشکلات سواحل در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وضعیت کشور در ارتباط با مسائل آب و خشکسالی چاره‌ای جز این برای ما نگذاشته است که سواحل کشور توجه بیشتری داشته باشیم و رشد سواحل به عنوان مهمترین اصل در برنامه ششم مدنظر قرار گیرد، گفت: در ارتباط با دریا و سواحل توجه به صنایع پشتیبانی اصل قابل توجهی است که هفته آینده در همایش صنایع دریایی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

سعیدنژاد افزود: در بخش توسعه‌یافتگی صنایع دریایی دچار نوعی عقب‌افتادگی هستیم و اگر میزان تولیدات دریایی در سواحل و طول سواحل کشور را با سواحل دیگر کشورها و تجهیزات دریایی آنها مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که از نوعی عقب‌افتادگی در این عرصه مواجه هستیم.