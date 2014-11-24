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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

رنگرز جدی به مهر خبر داد:

صدرنشینی هما در پایان هفته دوم لیگ بر‌تر فوتبال قم

صدرنشینی هما در پایان هفته دوم لیگ بر‌تر فوتبال قم

قم - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم از صدرنشینی تیم فوتبال هما در پایان هفته دوم لیگ بر‌تر فوتبال قم خبر داد.

جواد رنگرز جدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین هفته از فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال قم شامگاه یکشنبه به پایان رسید و تیم‌های فوتبال هما و اتحاد برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند و ۲ بازی به تساوی انجامید.

وی گفت: در دیدار‌های برگزار شده از هفته دوم، حساسترین مسابقه بین تیم‌های مدعی سفیر گفتمان و پناه آفرین برگزار شد که دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش خود در ورزشگاه شهید حیدریان، با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند و امتیازات را تقسیم کردند.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم افزود: پرگل‌ترین دیدار این هفته بین تیم‌های فوتبال هما و ایرانجوان برگزار شد که هما در این مسابقه موفق شد حریف خود را با حساب ۵ بر یک شکست داده و با کسب دومین پیروزی متوالی صدرنشین جدول شود.

رنگرز جدی بیان داشت: تیم فوتبال اتحاد نیز که هفته گذشته مغلوب پناه آفرین شده بود در دومین مسابقه خود برابر تیم تازه وارد به لیگ بر‌تر یعنی پیروزان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی برسد و نخستین برد خود در فصل جدید را کسب کند.

وی عنوان کرد: آخرین دیدار هفته دوم لیگ بین تیم‌های عقاب پردیسان و استقلال برگزار شد که دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم ابراز کرد: مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های قم، بالا‌ترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم محسوب می‌شود که در آن، ۸ تیم حاضر به صورت رفت و برگشت رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند.

رنگرز جدی تصریح کرد: تیم قهرمان این مسابقات به نمایندگی از قم، در مسابقات لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شرکت می‌کند چنان که فصل گذشته تیم فوتبال آبادگران قهرمان این مسابقات شد و به لیگ کشور صعود کرد.

 وی خاطرنشان کرد: با آماده سازی ورزشگاه شهید حیدریان، فشار برنامه‌های هیئت فوتبال قم از روی ورزشگاه تختی برداشته شده و بهره برداری از ورزشگاه شهید حیدریان کمک قابل توجهی به رشد و پویایی فوتبال قم می‌کند.

جدول لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم
ردهتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهامتیازتفاضل
1هما22008365+
2سفیر گفتمان21103142+
3پناه آفرین21101041+
4اتحاد21014133+
5استقلال2020332-
6عقاب پردیسان20112412-
7ایرانجوان20113714-
8پیروزان20022705-

 

کد مطلب 2427796

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