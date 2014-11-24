جواد رنگرز جدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین هفته از فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال قم شامگاه یکشنبه به پایان رسید و تیمهای فوتبال هما و اتحاد برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند و ۲ بازی به تساوی انجامید.
وی گفت: در دیدارهای برگزار شده از هفته دوم، حساسترین مسابقه بین تیمهای مدعی سفیر گفتمان و پناه آفرین برگزار شد که دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش خود در ورزشگاه شهید حیدریان، با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند و امتیازات را تقسیم کردند.
مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم افزود: پرگلترین دیدار این هفته بین تیمهای فوتبال هما و ایرانجوان برگزار شد که هما در این مسابقه موفق شد حریف خود را با حساب ۵ بر یک شکست داده و با کسب دومین پیروزی متوالی صدرنشین جدول شود.
رنگرز جدی بیان داشت: تیم فوتبال اتحاد نیز که هفته گذشته مغلوب پناه آفرین شده بود در دومین مسابقه خود برابر تیم تازه وارد به لیگ برتر یعنی پیروزان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی برسد و نخستین برد خود در فصل جدید را کسب کند.
وی عنوان کرد: آخرین دیدار هفته دوم لیگ بین تیمهای عقاب پردیسان و استقلال برگزار شد که دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند.
مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم ابراز کرد: مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای قم، بالاترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم محسوب میشود که در آن، ۸ تیم حاضر به صورت رفت و برگشت رقابت میکنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته پایینتر سقوط میکنند.
رنگرز جدی تصریح کرد: تیم قهرمان این مسابقات به نمایندگی از قم، در مسابقات لیگ فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان شرکت میکند چنان که فصل گذشته تیم فوتبال آبادگران قهرمان این مسابقات شد و به لیگ کشور صعود کرد.
وی خاطرنشان کرد: با آماده سازی ورزشگاه شهید حیدریان، فشار برنامههای هیئت فوتبال قم از روی ورزشگاه تختی برداشته شده و بهره برداری از ورزشگاه شهید حیدریان کمک قابل توجهی به رشد و پویایی فوتبال قم میکند.
|رده
|تیم
|بازی
|برد
|مساوی
|باخت
|زده
|خورده
|امتیاز
|تفاضل
|1
|هما
|2
|2
|0
|0
|8
|3
|6
|5+
|2
|سفیر گفتمان
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2+
|3
|پناه آفرین
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1+
|4
|اتحاد
|2
|1
|0
|1
|4
|1
|3
|3+
|5
|استقلال
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|2
|-
|6
|عقاب پردیسان
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|2-
|7
|ایرانجوان
|2
|0
|1
|1
|3
|7
|1
|4-
|8
|پیروزان
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|0
|5-