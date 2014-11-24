به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد حسن آصفري ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به وجود واگن‌سازي متروی تهران و واگن‌سازي متروی اراك، به جز برخي قطعات كه تا كنون فن‌آوري توليد آن‌ها در داخل کشور فراهم نشده و آن‌ها را بايد از طريق واردات تأمين نماييم، تقريباً نيازي به خارج از كشور وجود ندارد.

وي با اعلام اين كه اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي، حمايت از توليد داخل را مورد تأكيد قرار داده‌اند، خاطرنشان كرد: توانمندي امروز كشورمان در زمينه توليد واگن‌هاي مترو از مصاديق اقتصاد مقاومتی و حمايت از توليدات داخلي محسوب می‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به بازديد خود از كارخانه واگن‌سازي متروی تهران، ‌اظهار كرد: اين كارخانه از ظرفيت بالايي براي توليد واگن‌هاي مترو برخوردار است و با توجه به حجم بالاي رفت و آمدهای روزانه در خطوط متروي تهران و نياز شديد به ورود واگن‌هاي جديد به این خطوط،‌ لازم است صد در صد ظرفيت كارخانه مذکور مورد استفاده قرار گيرد.

آصفري با بيان اين كه شبكه ريلي از ايمن‌ترين شبكه‌های حمل و نقلي در دنيا محسوب مي‌شود، تصريح كرد: توسعه فعاليت شبكه حمل و نقل ريلي نه تنها باعث افزايش ايمني شهروندان مي‌شود، بلكه اشتغال‌زايي و افزايش نقدينگي را نيز به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پايان در مورد شكايت چندي پيش خود از شهرداري تهران در كميسيون اصل 90 مجلس بابت واردات واگن‌هاي مترو از چين، خاطرنشان كرد: با توجه به نامه كتبي كميسيون اصل 90 مجلس، به نظر مي‌رسد شهرداري تهران تصميمي در خصوص خريد واگن‌هاي چيني ندارد.