ایران در مذاکره با 5+1 در موضع قدرت قرار دارد / داعش بدون تردید از بین رفتنی است

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با بیان اینکه یک ربع قرن از ارتحال امام خمینی (ره) می‌گذرد و بسیج این شجره طیبه انقلاب اسلامی، یادگار جاودانه حضرت امام است، با اشاره به سخنان امام خمینی گفت: اگر در کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمن از آن کشور دور شده و غفلت از ایجاد بسیج 20 میلیونی، سقوط در دام دو ابر قدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص بسیج، اشاره و اظهار داشت: پیوند بسیجیان با امام زمان (عج) یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است. بسیج یعنی نیروی کارآمد در کشور برای همه میدان‌ها و دانشجوی بسیجی، دشمن کمین کرده را هیچ گاه از یاد نمی‌برد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که این فرهنگ امروز در جای جای جامعه ما ریشه دوانیده و نکته بسیار مهم، ریشه دوانیدن این تفکر در مرزهای خارج از کشور ماست.

بروجردی افزود: رژیم صهیونیستی به عنوان غده سرطانی که انگلیس در قلب جهان اسلام به وجود آورد، تا سال 2000، بیش از نیم قرن جنگ های متعددی با دیگر کشورها انجام داد که در همگی شکست را به طرف مقابل تحمیل کرد.

وی اضافه کرد: اما معادله قدرت رژیم صهیونیستی از سال 2000 با تفکر فرهنگ بسیجی تغییر کرد و حزب‌الله توانست در سال 2000 برای نخستین بار سرزمین‌های اشغالی جنوب لبنان را آزاد کند و این در حالی بود که صهیونیستها خود را چهارمین قدرت دنیا می‌دانست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حزب‌الله با سلاح ایمان و اتحاد و با فرهنگ بسیجی به مصاف رژیم صهیونیستی رفت و موفق شد تحولی عظیم را به وجود آورد و به شدت آمریکا را عصبانی کند، تصریح کرد: طرحی که در سال 2006 برای از بین بردن حزب‌الله از سوی آمریکا مطرح شد، طرحی جدی بود و دشمن به بهانه اسارت دو سرباز اسرائیلی، جنگ را آغاز کردند و هزاران نقطه از لبنان را موشک‌باران کردند. اما نتوانستند به موفقیت دست یابند و پذیرش شکست نیز برای آنها دشوار بود.

وی افزود: در هفته چهارم از این جنگ که آثار شکست برای دشمن هویدا شد، ناگزیر به پذیرش شکست شد و در ادامه آن، در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه نیز حزب‌الله لبنان با تفکر بسیجی بر دشمن پیروز شد.

بروجردی با بیان اینکه پیروزی‌های لبنان، معادلات منطقه را تغییر داد و امروز این اقتدار در منطقه خودنمایی می‌کند، گفت: امروز غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها می‌دانند در کل کشورهای جهان اسلام تنها کشوری که بمب هسته‌ای ندارد، ایران است زیرا ما در استراتژی دفاعی خود هیچ جایگاهی برای ساخت بمب هسته‌ای قائل نیستیم و قدرت ایران همیشه ایمان و پیروی از منویات رهبری بوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ کشور دیگری جرات نمی‌کند در مقابل ابر قدرت جهان بایستد و با اقتدار، از مواضع خودش دفاع کند و این اقتدار مختص ایران اسلامی است و این اقتدار از اطاعت از ولی‌ امر به وجود آمده است.

وی گفت: انسجام امروز کشور اسلامی ما در زیر سایه ولایت فقیه در این بحرانکده منطقه به وجود آمده است و ما امروز به برکت تفکر بسیجی و پیروی از ولایت، شاهد امنیتی پایدار در کشور هستیم.

بروجردی در ادامه سخنانش با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان شما در خانه ملت با همه مشکلات اقتصادی آشنا هستیم، اما باید همه این مشکلات را در یک صفحه ترازو قرار داد و استقلال ایران را در کفه دیگر، تصریح کرد: در 10 سال گذشته در مذاکرات، ایران در یکسو و تمامی قدرت‌های جهان در سوی دیگر قرار گرفته اند و این در حالی است که اگر هر یک از این پنج عضو تصمیم بگیرند، آن را در خصوص کشوری عملیاتی می‌کنند. اما در خصوص ایران باید گفت در این نمایش قدرت، وزن ایران مساوی با وزن تمامی قدرت‌های جهان است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم مذاکره‌کننده بر اساس یک فضای تعریف شده مبتنی بر اهداف انقلاب در جلسات مذاکره شرکت می‌کند، گفت: ایران امروز به بلوغ سیاسی کامل رسیده و در موضع قدرت قرار دارد و این تعبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مبنی بر نرمش قهرمانانه، سرلوحه امور قرار دارد.

وی تاکید کرد: در مذاکرات هر اتفاقی بیفتد، نخستین فایده آن از بین بردن فضای غلط ایجاد شده نسبت به ایران برای ساختن بمب هسته‌ای است. دانش هسته‌ای حق ماست و نسل‌های آینده در ایرانی زندگی خواهند کرد که دانش اصلی آن، دانش هسته‌ای است.

بروجردی گفت: زیاده‌خواهی آمریکا تمام شدنی نیست و ایران با اقتدار از مواضع خود دفاع کرده و هیچ‌گاه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما برای به دست آوردن دستاوردهای خود، دانشمندان بزرگی را از دست داده‌ایم و به طور قطع از همه توان‌مان در جهت پیشرفت کشور استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات گروهک تروریستی داعش نیز گفت: این گروهک جنایتکار بدون تردید از بین خواهد رفت و دشمن در چاهی که خود برای دیگر کشورها کنده، افتاده است.