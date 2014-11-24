جلسه مشترک دو فراکسیون مجلس با وزیر پیشنهادی/رویکرد فرهادی اصلاح بدنه مدیریتی وزارت علوم است

رضا صابری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: فردا صبح فراکسیون رهروان و اصولگرایان جلسه مشترکی با وزیر پیشنهادی علوم خواهند داشت که این امر نمایانگر حمایت مجلس از حرکت دولت در مسیر اعتدال است.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس هرگاه که به مسیر اعتدال و تدبیر ضربه ای وارد شود ایستادگی خواهند کرد.

وی ادامه داد: مواضع فرهادی نسبت به موضوع فتنه در گفت‌و گویش با نمایندگان مواضع شفافی بود که از دریافت صحیح و دقیق دغدغه‌های مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی پیشین نشأت می گیرد.

صابری تاکید کرد: رویکرد فرهادی اصلاح بدنه مدیریتی وزارت علوم است.