  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

صابری در گفتگو با مهر خبر داد:

جلسه مشترک دو فراکسیون مجلس با وزیر پیشنهادی/رویکرد فرهادی اصلاح بدنه مدیریتی وزارت علوم است

جلسه مشترک دو فراکسیون مجلس با وزیر پیشنهادی/رویکرد فرهادی اصلاح بدنه مدیریتی وزارت علوم است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از جلسه مشترک فراکسیون اصولگرایان و رهروان با وزیر پیشنهادی علوم خبر داد و گفت: این جلسه فردا صبح پیش از آغاز جلسه علنی برگزار خواهد شد.

رضا صابری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: فردا صبح فراکسیون رهروان و اصولگرایان جلسه مشترکی با وزیر پیشنهادی علوم خواهند داشت که این امر نمایانگر حمایت مجلس از حرکت دولت در مسیر اعتدال است.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس هرگاه که به مسیر اعتدال و تدبیر ضربه ای وارد شود ایستادگی خواهند کرد.

وی ادامه داد: مواضع فرهادی نسبت به موضوع فتنه در گفت‌و گویش با نمایندگان مواضع شفافی بود که از دریافت صحیح و دقیق دغدغه‌های مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی پیشین نشأت می گیرد.

صابری تاکید کرد: رویکرد فرهادی اصلاح بدنه مدیریتی وزارت علوم است.

کد مطلب 2427829

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها