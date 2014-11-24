درخواست واشنگتن برای کناره گیری بشار اسد غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل بوگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با اینترفکس، اظهار داشت: طرف های خارجی نمی توانند مسائل داخلی سوریه را حل و فصل کنند و شکل قدرت، قانون اساسی و اقدامات قانونی از جمله انتخاب پارلمان، دولت و رئیس جمهوری جدید را در این کشور تعیین کنند و این مسائل باید موضوع گفتگوهای داخلی سوریه باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: روسیه از درخواست "استفان دی مستورا" نماینده سازمان ملل متحد در سوریه مبنی بر آغاز مذاکرات بدون هر گونه پیش شرطی حمایت می کند.

بوگدانف در ادامه گفت: در حال حاضر مهم است که گروه های مخالف در سوریه گفتگوی سیاسی با دمشق را در راستای مقابله با خطر بین المللی تروریسم آغاز کنند. فعالیت مخالفان نباید پوششی برای تروریست ها باشد.

وی اظهار داشت: درخواست واشنگتن مبنی بر کناره گیری بشار اسد از قدرت غیر قانونی و مضر است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مسکو بیش از چند بار به شرکای خود ابلاغ کرده است که آمادگی دارد در راستای احیای روند سیاسی با هدف حل مسالمت آمیز بحران سوریه با روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد همکاری کند.